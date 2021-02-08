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"حياة كريمة".. محافظ دمياط تتفقد اصطفاف المعدات لتطوير 28 قرية "صور"

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"حياة كريمة".. محافظ دمياط تتفقد اصطفاف المعدات لتطوير 28 قرية "صور" "حياة كريمة".. محافظ دمياط تتفقد اصطفاف المعدات لتطوير 28 قرية "صور"

مصراوي Masrawy

03:30 م الإثنين 08 فبراير 2021

دمياط - محمد إبراهيم:

أجرت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، جولة تفقدية ضمن متابعة خطة إدراج ٢٨ قرية بإجمالي ٢١٩ تابعا، بمركز كفر سعد بمبادرة "حياة كريمة"، اليوم الإثنين، وشهدت اصطفاف ١٦٠ من المعدات والمركبات المشاركة في أعمال تطوير هذه القرى، تشتمل على "حفارات، ولوادر، ولواري، وهراس أسفلت، وبلدوزرات".

وأكدت المحافظ، على ضرورة جاهزية هذه المعدات وتدريب الكوادر البشرية على الاستخدام الأمثل لها، لتنفيذ أعمال التطوير على الوجه الأكمل.

وبينت أن مبادرة "حياة كريمة" تُعد مشروع قومي عملاق، لتنفيذ قرى نموذجية وتطوير الريف المصري، مؤكدة على أهمية توحيد الجهود لتنفيذ العديد من التداخلات المطلوبة للبنية الأساسية، والمرافق بمركز كفر سعد، وكذا تقديم حزمة متكاملة من الخدمات لأهالي تلك القرى.

وأعلنت محافظ دمياط، في وقت سابق، أن التكلفة التقديرية للمشروعات المزمع تنفيذها في ٢٨ قرية بمركز كفر تصل إلى ٤ مليارات جنيه بخلاف معدات تحسين البيئة.

ووجهت تعليماتها إلى كافة الأجهزة المعنية، بتقديم جدول زمني محدد يتضمن مواعيد الانتهاء من جميع أعمال المرافق والخدمات بهذه القرى.

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