"الشؤون البلدية" يغلق 824 منشأة مخالفة لإجراءات "كورونا"

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لحماية المواطنين والمقيمين في جميع مناطق ومحافظات المملكة

كثفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان جهودها لمواجهة فيروس كورونا، من خلال أماناتها وبلدياتها المنتشرة في جميع مناطق ومحافظات المملكة، وذلك لحماية المواطنين والمقيمين، والحد من انتشار الفيروس ومحاصرته.

وذكرت الوزارة أن منظومة القطاع البلدي نفذت "15,080" جولة رقابية خلال يوم أمس الأحد؛ بهدف التأكد من استيفاء جميع الاشتراطات الصحية والاحترازات الوقائية من فيروس كورونا، لإيجـاد بيئة آمنة للمتسوقين والعاملين فيها، وتوفير أعلى مستويات الحماية والوقاية لأفراد المجتمع، وتعزيز الجهود الوقائية والاحترازية ورفع مستوى الصحة العامة والسلامة الغذائية.

وأضافت الوزارة أن الجولات الرقابية الميدانية أسفرت عن رصد "2,054" مخالفة للاشتراطات الصحية والإجراءات والتعليمات الصادرة عن الوزارة والجهات ذات العلاقة بالصحة العامة.

وأشارت إلى أن منظومة القطاع البلدي قامت بإغلاق "824" منشأة خلال يوم أمس لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصادرة عنها وعن الجهات ذات العلاقة بالصحة العامة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وطبقت على المخالفين لائحة الجزاءات والغرامات التي حددتها الأنظمة.

وأكدت الوزارة أن هذه الجهود المستمرة تأتي في إطار حرصها على تكامل الجهود الوطنية والصحية، حيث يتم التنسيق مع الجهات المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس "كورونا"، واتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الاستباقية، إسهامًا منها في الجهود التي تبذلها الدولة للسيطرة على الفيروس والحد من آثاره بإجراءات إدارية وصحية وبيئية وتوعوية، وأخرى تتعلق بديمومة الجدوى التشغيلية.

وشددت "الشؤون البلدية"، على أنها لن تتوانى في اتخاذ قرار الإغلاق الاحترازي للمنشآت غير المتقيدة بالتعليمات، مؤكدة أهمية تعاون جميع المنشآت التجارية باتباعها الإجراءات الوقائية حفاظًا على صحة الجميع.