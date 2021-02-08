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مؤشر "الأسهم " يغلق مرتفعاً عند 8809.34 نقاط

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8809.34 نقاط مؤشر "الأسهم " يغلق مرتفعاً عند 8809.34 نقاط
بتداولات بلغت 12 مليار ريال لأكثر من 270 مليون سهم

مؤشر

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 121.41 نقطة ليقفل عند مستوى 8809.34 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 12 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 270 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 430 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 183 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 15 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الجوف، والشرقية للتنمية، وفيبكو، والمتحدة للتأمين، ومعادن الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات تعليم ريت، وباعظيم، وأسواق عبدالله العثيم، وأسيج، واس تي سي فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و1.47%.

وكانت أسهم شركات فيبكو، والمصافي، والإنماء، ودار الأركان، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، وكانت أسهم شركات المصافي، وفيبكو، والشرقية للتنمية، وبحر العرب، والراجحي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 320.69 نقطة ليقفل عند مستوى 25589.83 نقطة، وبتداولات بلغت 32 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 270 ألف سهم تقاسمتها 994 صفقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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