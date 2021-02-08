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إيقاف مؤقت لاستقبال العملاء بمياه الشرقية... والشركة تعتذر

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إيقاف مؤقت لاستقبال العملاء بمياه الشرقية... والشركة تعتذر إيقاف مؤقت لاستقبال العملاء بمياه الشرقية... والشركة تعتذر
تطبيقاً للإجراءات الاحترازية للحد من

إيقاف مؤقت لاستقبال العملاء بمياه الشرقية... والشركة تعتذر

قدم رئيس القطاع الشرقي بشركة المياه الوطنية المهندس حمدي بن دبشي الشراري اعتذاره لعملاء المياه عن استقبالهم كل ثلاثاء كما جرت عليه العادة، للاستماع لملاحظات العملاء ومتطلباتهم وتحسين الخدمات المقدمة لهم، تطبيقاً للإجراءات الاحترازية التي دعت إليها اللجان الوزارية المكلفة بمتابعة مستجدات (COVID-19) وسلالته المتحورة.

وأكد المهندس الشراري أن تعليق الاستقبال سيستمر حتى إشعار آخر، فيما سيتم تلقي أي ملاحظات أو متطلبات من خلال الموقع الإلكتروني والخدمات المقدمة من خلاله.شركة المياه الوطنية فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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