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: ارتفاع ملحوظ في الإصابات اليومية بكورونا

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السعودية: ارتفاع ملحوظ في الإصابات اليومية بكورونا : ارتفاع ملحوظ في الإصابات اليومية بكورونا

مصراوي Masrawy

03:11 م الإثنين 08 فبراير 2021

وكالات:

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 356 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية مقابل 317 إصابة سجلتها أمس الأحد.

وجاء في بيان وزارة الصحة، "تم تسجيل 356 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 317 إصابة أمس، فيما ارتفعت حصيلة ضحايا العدوى بواقع 4 حالات وفاة جديدة، وتم تسجيل 298 حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (361.813)".

وبحسب الوزارة يبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 370634 إصابة، وإجمالي الوفيات 6406 حالة وفاة.

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مصراوي Masrawy

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