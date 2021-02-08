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علماء ماليزيون:الوصول لمناعة القطيع ضد كورونا يتطلب عامًا

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علماء ماليزيون:الوصول لمناعة القطيع ضد كورونا يتطلب عامًا علماء ماليزيون:الوصول لمناعة القطيع ضد كورونا يتطلب عامًا

مصراوي Masrawy

02:59 م الإثنين 08 فبراير 2021

كوالالمبور- (أ ش أ):

أكد علماء في المعهد الماليزي للجينوم أن ماليزيا تحتاج عامًا للوصول إلى مناعة القطيع ضد من خلال خطة التلقيح الوطنية التي تعد أحد أكبر برامج التطعيم هناك.

وقال عالم في معهد الجينوم إنه يتعين تلقيح 80% من الشعب ضد فيروس كورونا المستجد لتحقيق مناعة القطيع، مضيفًا أنه سيتم إعطاء اللقاح على ثلاث مراحل وستستمر حتى فبراير عام 2022، حسبما أوردت صحيفة (مالاي ميل) الماليزية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن تحصل ماليزيا على لقاح "فايزر بيونتك" المضاد لكورونا بنهاية الشهر الجاري على أن يتم تطعيم موظفي الخط الأمامي أولًا.

ومناعة القطيع تعني عدم قدرة انتقال العدوى بالفيروس إلى مجموعة من الأفراد عندما تصبح لدى غالبية أفراد المجتمع مناعة لمحاربة الفيروس، مما يعتبر مهمًا لحماية هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة مثل الأطفال وكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة.

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