الإمارات تترقب وصول "مسبار الأمل" لمدار المريخ غدا

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مصراوي Masrawy

دبي- (د ب أ):

تترقب الإمارات وصول "مسبار الأمل"، الذي أطلقته في شهر يوليو الماضي، لمدار كوكب المريخ غدا.

وجاء في تغريدات على الصفحة الرسمية للمهمة على موقع تويتر :"يوم واحد يفصلنا عن الدقائق الـ27 التي سيتقرر خلالها مستقبل المهمة. كلنا أمل بنجاح دخول المسبار إلى مدار الكوكب الأحمر".

وجاء في تغريدة أخرى :"بعد إتمام الدخول إلى مدار المريخ، ستكون الإمارات خامس دولة تصل إلى الكوكب الأحمر. إنجاز سيكون أفضل تتويج لخمسين عاماً من الطموح".

ودعا الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مؤخرا شعب الإمارات وشعوب الوطن العربي للمشاركة في هذه اللحظة التاريخية. وقال :"نسبة نجاح دخول مسبار الأمل مدار المريخ 50%.. ولكننا نعتبر أننا حققنا 90% من أهدافنا من هذا المشروع التاريخي".

من جانبه، قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي بهذه المناسبة: "إن مهمة استكشاف المريخ ترجمة لإرادة التقدم التي تميز بلادنا، وهي تجسيد لريادتنا عربياً وإسلامياً، ومن خلال هذه الرحلة نستكشف آفاقا جديدة نحو الأفضل".

ويتوقع أن يصل مسبار الأمل الإماراتي لمدار المريخ غدا، بعد رحلة استغرقت سبعة شهور، قطع خلالها 493 مليون كيلومتر، بمتوسط سرعة يُقدر بـ 121 ألف كيلومتر في الساعة.

وتعد مرحلة دخول المسبار مدار الكوكب الأحمر الأهم والأخطر في رحلة المسبار، إذ تصل نسبة النجاح فيها إلى 50%. وتستهدف المهمة العلمية لمسبار الأمل الإماراتي توفير بيانات علمية لم توفرها المهمات المريخية السابقة، حيث سيوفر المسبار صورةً هي الأشمل من نوعها للظروف الجوية والتغيرات المناخية على الكوكب الأحمر ومراقبة الطقس على مدار اليوم وبين فصول السنة المريخية الممتدة إلى 687 يوماً بحسابات كوكب الأرض.

وقالت سارة الأميري وزيرة الدولة للتكنولوجيا المتقدمة رئيسة مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، إن الإمارات بهذا الإنجاز ستكون الدولة الخامسة التي تنجح في إطلاق مهمات مريخية، وثالث دولة تصل إلى مدار المريخ بنجاح من المحاولة الأولى.