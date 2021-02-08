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تصعيد كبير بين القوات الحكومية السورية وفصائل المعارضة شمال غربي البلاد

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تصعيد كبير بين القوات الحكومية السورية وفصائل المعارضة شمال غربي البلاد تصعيد كبير بين القوات الحكومية السورية وفصائل المعارضة شمال غربي البلاد

مصراوي Masrawy

02:51 م الإثنين 08 فبراير 2021

دمشق- (د ب أ):

شهدت خطوط التماس بين القوات الحكومية السورية وفصائل المعارضة في مناطق شمال غربي سورية تصعيدا كبيرا اليوم الاثنين.

وأكد مصدر مقرب من القوات الحكومية السورية، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، وقوع "قصف مدفعي عنيف من فصائل المعارضة لمواقع القوات الحكومية السورية في مناطق خطوط التماس في ريف إدلب الجنوبي وسهل الغاب في ريف حماة الغربي، وصولا إلى مناطق ريف اللاذقية".

وشدد المصدر على أن "من حق القوات الحكومية الرد على مصادر النيران بالوسائل التي تراها مناسبة".

من جانبه، قال قائد عسكري في "الجبهة الوطنية للتحرير" أن " القوات الحكومية السورية المدعومة من الطيران الحربي الروسي صعدت عملياتها منذ منتصف شهر كانون ثان/يناير الماضي، وأن مئات القذائف الصاروخية سقطت على مناطق تحت سيطرة فصائل المعارضة في ريف إدلب وحماة الغربي".

وأكد القائد، لـ(د.ب.أ)، أن "القوات الحكومية السورية المدعومة بمجموعات موالية لها من الدفاع الوطني والفيلق الخامس الروسي قصفت أطراف بلدة البارة بريف إدلب الجنوبي وبلدة الزيارة والقرى والمزارع المحيطة بها وسط تحليق مكثف لطيران الاستطلاع في تلك المنطقة، كما وسعت القوات الحكومية قصفها بالمدفعية الثقيلة لمنطقة كبانه بريف اللاذقية الشمالي".

وأضاف القائد أن فصائل المعارضة تصدت لهجوم شنته القوات الحكومية السورية على أطراف بلدة العنكاوي في ريف حماة الشمالي، وردت على قصف القوات الحكومية باستهداف مواقعها في بلدة الدار الكبيرة وفي بلدة كفرنبل بريف إدلب الجنوبي موقعة قتلى وجرحى في صفوف القوات الحكومية.

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