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بعد قليل غلق التقديم الإلكتروني للأماكن الشاغرة بالجامعات الخاصة

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بعد قليل غلق التقديم الإلكتروني للأماكن الشاغرة بالجامعات الخاصة بعد قليل غلق التقديم الإلكتروني للأماكن الشاغرة بالجامعات الخاصة

مصراوي Masrawy

02:49 م الإثنين 08 فبراير 2021

كتب- محمد سامي:

قالت أمانة الجامعات الخاصة والأهلية بوزارة التعليم العالي، إن اليوم الاثنين، هو آخر موعد لاستقبال صور الشهادات المعادلة من الطلاب، لتحديد المجموع الاعتباري وإبلاغه للطلاب.

وكان قد تم فتح النظام على الموقع الخاص بنظام القبول الإلكتروني للأماكن الشاغرة بكليات الجامعات الخاصة المختلفة للعام الجامعى 2020/2021 منذ السبت الماضى وحتى اليوم الاثنين.

ومن المقرر أن يتم تسجيل الرغبات للطلاب أيام الجمعة 12 فبراير والسبت 13 فبراير والأحد 14 فبراير، ثم إغلاق النظام في تمام الساعة الثامنة صباحا من يوم الاثنين 15 فبراير.

من جانبها أوضحت الأمانة، أنه سيتم إعلان نتيجة القبول للطلاب فى الساعة الخامسة مساء يوم الثلاثاء 16 فبراير، وقبول التظلمات بأيام الأربعاء 17 فبراير، والخميس 18 فبراير، على أن يتم إعلان النتيجة النهائية للطلاب وإرسال كشوف القبول للجامعات يوم السبت 20 فبراير.​

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