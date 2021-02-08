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مفيش شفافية.. برلماني يطالب وزيرة التخطيط بتشديد الرقابة في تعيينات وزارة البترول

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مفيش شفافية.. برلماني يطالب وزيرة التخطيط بتشديد الرقابة في تعيينات وزارة البترول مفيش شفافية.. برلماني يطالب وزيرة التخطيط بتشديد الرقابة في تعيينات وزارة البترول

مصراوي Masrawy

02:48 م الإثنين 08 فبراير 2021

كتب- نشأت علي:

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه حتى الآن لا توجد شفافية في تعيينات وزارة البترول، مطالبًا بضرورة تشديد الرقابة في هذا الأمر.

وأضاف عمر، خلال كلمته للرد على بيان وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد أمام الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الإثنين، أن وزارة التخطيط نجحت في البعد الاجتماعي، بالإضافة إلى الصحة؛ وبخاصة مبادرات الرئيس عبد الفتاح ، والقضاء على فيروس سي والتصدي لجائحة كورونا.

كانت الدكتورة هالة السعيد قد أكدت خلال بيانها اتباع النهج التشاركي في صياغة وتنفيذ ومتابعة كل خطط وبرامج التنمية، وتهتم بتشجيع المشاركة الإيجابية من قِبل المواطن، ولذا تصدر وزارة التخطيط "خطة المواطن" أو "دليل المواطن لخطة التنمية المستدامة" لكل محافظات الجمهورية لعامين متتاليين؛ بهدف تحقيق الشفافية وتشجيع المشاركة المجتمعية وتعزيز جهود التوطين المحلي للتنمية المستدامة، فيوضح هذا الدليل ملامح خطة التنمية المستدامة وحجم الاستثمارات المخصصة لكل محافظة وتوزيعاتها القطاعية.

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