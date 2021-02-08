دون أن نقترض.. الفقي لوزيرة التخطيط: كيف نصل إلى نسبة نمو 5%؟

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مصراوي Masrawy

كتب- نشأت علي:

وجَّه النائب فخر الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الشكر إلى الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، لإلقاء بيان وزارتها في وقت لم يتجاوز الـ40 دقيقة، قائلًا: "الإطالة تجعل النواب يملون من بيانات الوزارات ويستغرقون في التفاصيل".

وقال الفقي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، معلقًا على كلمة وزيرة التخطيط، إن الدين العام يتزايد ويجب أن نحد منه ونحتوي هذا التزايد.

ولفت رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن دور الوزارة في مواجهة أزمة كورونا أمر مهم، متسائلًا: كيف ندير المخاطر في ظل عصر تتزايد فيه المخاطر؛ سواء أكانت اجتماعية أم سياسية أم بيئية، وتداعيات كورونا والبعد الاقتصادي لمستوى معيشة المواطن؟

وأوضح الفقي أن الاستثمار يتم تمويله من المدخرات المحلية، وتصل في مصر إلى 13%، وذلك إجمالي الادخار العائلي لـ100 مليون نسمة، وقطاع الأعمال والقطاع الحكومي يحققان مدخرات سالبة بسبب العجز.

وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن نسبة الـ13% لا تكفي سوى لتحقيق عائد نمو 2%، وهو ما تقابله نسبة زيادة سكانية 2,5%، مشيرًا إلى أنه حتى نصل إلى نسبة نمو 5% نضطر إلى اقتراض 17 مليار دولار من الخارج.

وتوجه الفقي بسؤال إلى وزيرة التخطيط: يجب أن نبحث كيف نحفز المؤسسات المصرية حتى تزيد المدخرات وننمو إلى الـ5% دون الحاجة إلى الاقتراض؟

وتابع رئيس "خطة النواب": "العالم كان يطبق نظرية مَن يملك رأس المال يتقدم، فتقدمت الدول الأوروبية وأمريكا، ووجدت أنها تحتاج إلى الأسواق لتصريف البضاعة، وأكدت أن السوق هي المهم، وتحول النظام الرأسمالي إلى نظام السوق الحرة.

وتابع الفقي: أصبحت هناك ظاهرة جديدة تفرض نفسها في ظل عصر الانتقالات السريعة للأموال إلى الأفراد؛ وهو نظام إدارة مخاطر الأسواق، وبدأت ملامحه تظهر.

واختتم رئيس "خطة النواب" حديثه إلى الوزيرة، متسائلًا: "ما خطة الوزارة في إدارة المخاطر؟".