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توجيه عاجل من قبل استئناف الفصل الدراسي الثاني بالمدارس

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توجيه عاجل من الحكومة قبل استئناف الفصل الدراسي الثاني بالمدارس توجيه عاجل من قبل استئناف الفصل الدراسي الثاني بالمدارس

مصراوي Masrawy

02:35 م الإثنين 08 فبراير 2021

كتب- محمد سامي:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لاستعراض السيناريوهات المقترحة لاستكمال العملية التعليمية خلال الترم الثاني للعام الدراسي الحالي، وكذا الترتيبات اللازمة لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول، وذلك بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تناول عرض ومناقشة السيناريوهات المقترحة من قبل وزارتي: التربية والتعليم، والتعليم العالي، بشأن استكمال الدراسة خلال النصف الثاني من العام الدراسي الجاري، وفي الوقت نفسه، تم استعراض الاستعدادات اللازمة لاجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، تمهيدا لعرض ذلك كله على اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا".

وأضاف المستشار نادر سعد أن رئيس الوزراء وجّه خلال الاجتماع بضرورة الاهتمام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية في جميع المدارس والجامعات قبل استئناف العملية التعليمية​

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