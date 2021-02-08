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"التعاون الإسلامي" تدين استمرار الحوثي في استهداف المدنيين في المملكة

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"التعاون الإسلامي" تدين استمرار الحوثي في استهداف المدنيين في المملكة "التعاون الإسلامي" تدين استمرار الحوثي في استهداف المدنيين في المملكة
"العثيمين" يؤكد وقوف المنظمة مع في إجراءات حماية أمنها

‬أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية طائرة دون طيار "مفخخة" باتجاه المملكة، التي تم اعتراضها وتدميرها من قبل قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأكد "العثيمين" إدانة المنظمة لاستمرار مليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح في استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

وجدّد وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع المملكة، في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها والمواطنين والمقيمين على أراضيها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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