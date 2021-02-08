أمانة جدة ترصد 183 مخالفة وتغلق 103 منشآت مخالفة لتدابير الوقائية من كورونا

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نفذت877 جولة في نطاق 19 بلدية فرعية

أغلقت أمانة محافظة جدة، أمس الأحد، 103 منشآت تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية، شملت عددًا من المراكز الكبرى، وذلك خلال حملات نفذتها الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية نفذت أكثر من 877 جولة رقابية في نطاق 19 بلدية فرعية، رصدت من خلالها 183 مخالفة، وشملت الجولات متابعة المراكز والمحال التجارية والمطاعم والمقاهي للتأكد من تطبيقها للبروتوكولات الوقائية والإجراءات الاحترازية وتعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية، بجانب إغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق، والصالات والمراكز الرياضية، بالإضافة لقاعات الأفراح والمناسبات وما في حكمها.

وأكدت الأمانة أن حملاتها الرقابية مستمرة عبر بلدياتها الفرعية لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق في تعاونهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر 940، أو من خلال تطبيق بلدي للبلاغات على الأجهزة الذكية.

أمانة محافظة جدة