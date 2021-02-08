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رئاسة الحرمين: 9 ملايين معتمر ومصلٍّ منذ بداية التفويج وحتى الآن

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رئاسة الحرمين: 9 ملايين معتمر ومصلٍّ منذ بداية التفويج وحتى الآن رئاسة الحرمين: 9 ملايين معتمر ومصلٍّ منذ بداية التفويج وحتى الآن
"السديس" شكر الفريق الإعلامي على جهودهم في إبراز جهود الدولة في الحرمين

رئاسة الحرمين: 9 ملايين معتمر ومصلٍّ منذ بداية التفويج وحتى الآن

أكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن عدد المعتمرين والمصلين بلغ ٩ ملايين، منذ بداية التفويج وحتى الآن.

وقالت عبر حسابها في "تويتر": أن إجمالي ما تم تفويجه من تاريخ 4 أكتوبر 2020م وحتى تاريخ 6 فبراير 2021م، بلغ 2.214.000 معتمر، و6.320.000 مصلٍّ.

وفي سياق آخر، قدّم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بالشكر الجزيل لفريق الإعلام بالرئاسة على ما قدّمه من جهود موفقة ومباركة، في إبراز جهود المملكة العربية ورعايتها للحرمين الشريفين، ونقل الصورة المشرقة لندوة (جهود المملكة في الحرمين الشريفين خلال جائحة كورونا)، والتي تم من خلالها إبراز دور المملكة في المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وأكد أن المسلمين في كل مكان يتابعون تلك الأخبار والأفلام التي تأتي من الحرمين وهي محل قبول وتأثير، مشيراً إلى النظر في الإعلام اليوم، وأنه هو السلاح المعاصر الذي نستطيع من خلاله أن نوصل عقيدتنا وثقافتنا ومنهجنا وقيمنا وأخلاقنا ووسطيتنا واعتدالنا ومقومات ديننا وجهود ولاة الأمر في تذليل الصعاب.

وبيّن أهمية مواكبة الأحداث والجهود المبذولة من القيادة الحكيمة في كل مجالات الخدمة داخل الحرمين الشريفين ومرافقهما، ومواصلة التميز الإعلامي الذي يقوم به فريق عمل وطني متخصص، لديه خبرات عالية وتأهيل جيد في المجالات الإعلامية، وتسخير الجهود الإعلامية من أجل أن تصل رسالة الحرمين الشريفين، وجهود الدولة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى جميع أنحاء العالم بجميع اللغات.الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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