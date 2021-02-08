أخبار عاجلة

بالصور.. رصف طريق خان أسوان بتكلفة 6 ملايين جنيه -
يختصر زمن الرحلات.. الوزير يتابع أعمال تنفيذ القطار الكهربائي العين السخنة- العلمين -
وزير الطيران: محاسبة المقصرين في مجال إجراءات السلامة التي تطبقها "مصر للطيران" -
مطبخ هالة | أكلة سمك من العيار التقيل أكلة سمك مزاج -
تقرير فرنسي: إيران تساوم المجتمع الدولي وتتجه لإنتاج القنبلة النووية -
أبرزها بين مورينيو وجوارديولا.. مواجهات نارية بالدوريات الأوروبية اليوم -
لصيانة الفواصل.. غلق جزئي لكوبري البرنسيسة الجديد بطريق المنصورية 8 أيام -
حرب اليمن: عشرات القتلى والجرحى في معارك الشمال -
وقف أحد مساعدي الناطقة باسم بايدن عن العمل لتهديده صحافية -
فيروس كورونا لن يكون ناجعا لو لم يشمل الدول الفقيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بلقرن.. إغلاق 10 منشآت خالفت الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا

Print
خلال جولات رقابية للبلدية على المحال الغذائية والمطاعم والبوفيهيات

بلقرن.. إغلاق 10 منشآت خالفت الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا

نفذت بلدية محافظة بلقرن، جولات على الأسواق والمراكز التجارية والأنشطة الغذائية ذات العلاقة بالمستهلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من .

وقال رئيس بلدية بلقرن أحمد بن عوض البارقي: إن الفرق الرقابية لقسم صحة البيئة وإدارة الخدمات كثفت جولاتها الرقابية المكثفة على المنشآت الغذائية والمطاعم والبوفيهيات والمراكز التجارية وقاعات الأفراح، وذلك للتأكد من مدى تقيدها بالتعليمات والإجراءات الصحية التي تقي من خطر الإصابة بالفايروس.

وأضاف: يأتي ذلك في ظل التوجيهات الحثيثة الرامية إلى متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فايروس كورونا، وحفاظاً على صحة وسلامة الأفراد في المحافظة.

واختتم قائلاً: قامت الفرق الرقابية بـ 175 جولة تم خلالها رصد 29 مخالفة للإجراءات الاحترازية وتم إغلاق 10 منشآت وتطبيق النظام بحقهم.

بلقرن.. إغلاق 10 منشآت خالفت الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا

بلدية محافظة بلقرن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
فيروس كورونا "هنا ليبقى "

فيروس كورونا "هنا ليبقى "

فيروس كورونا لن يكون ناجعا لو لم يشمل الدول الفقيرة

فيروس كورونا لن يكون ناجعا لو لم يشمل الدول الفقيرة

العلماء يحدّدون: هذا هو "السوبر ناقل" لعدوى فيروس كورونا

العلماء يحدّدون: هذا هو "السوبر ناقل" لعدوى فيروس كورونا

العلماء يحدّدون: هذا هو "السوبر ناقل" لعدوى فيروس كورونا

العلماء يحدّدون: هذا هو "السوبر ناقل" لعدوى فيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية