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ضربه بعصا.. النيابة تأمر بحبس شخص شرع في قتل صديقه بالجيزة

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ضربه بعصا.. النيابة تأمر بحبس شخص شرع في قتل صديقه بالجيزة ضربه بعصا.. النيابة تأمر بحبس شخص شرع في قتل صديقه بالجيزة

مصراوي Masrawy

02:47 م الإثنين 08 فبراير 2021

كتب- صابر المحلاوي:

قررت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الاثنين، حبس صاحب محل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالشروع في قتل صديقه، بسبب خلافات سابقة بينهما.

تحقيقات النيابة العامة كشفت أن المتهم تعدى على المجني عليه وأصابه بكسر بالجمجمة، ونزيف بالمخ.

كانت مديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغا يفيد نقل شاب إلى المستشفى، مصاب بكسر بالجمجمة، نزيف بالمخ، في حالة صحية حرجة، نتيجة الاعتداء عليه بعصا خشبية.

بإجراء التحريات تبين أن صاحب محل، صديق المجني عليه، وراء ارتكاب الواقعة، بسبب خلافات بينهما، حيث اعتدى عليه بعصا خشبية برأسه، مما أسفر عن إصابته.

عقب إعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، بسبب خلافات بينهما، فحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق.

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