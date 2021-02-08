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مناورات بحرية بمشاركة والصين وإيران شمالي المحيط الهندي

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مناورات بحرية بمشاركة روسيا والصين وإيران شمالي المحيط الهندي مناورات بحرية بمشاركة والصين وإيران شمالي المحيط الهندي

مصراوي Masrawy

02:44 م الإثنين 08 فبراير 2021

موسكو- (د ب أ):

أعلن السفير الروسي لدى إيران، ليفان جاجريان، أن مناورات بحرية ثلاثية تشارك فيها وإيران والصين ستبدأ منتصف فبراير الجاري في المحيط الهندي.

وقال جاجاريان في تصريحات أدلى بها لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين: "ستُجرى التدريبات البحرية المتعددة الأطراف المقبلة في شمال المحيط الهندي في منتصف فبراير 2021".

وأشار إلى أنه من المقرر في هذه المناورات "العمل على تعزيز التعاون في مجال عمليات البحث والإنقاذ والتدابير لضمان سلامة الملاحة البحرية".

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