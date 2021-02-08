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مصراوي Masrawy

موسكو- (د ب أ):

أعلن السفير الروسي لدى إيران، ليفان جاجريان، أن مناورات بحرية ثلاثية تشارك فيها روسيا وإيران والصين ستبدأ منتصف فبراير الجاري في المحيط الهندي.

وقال جاجاريان في تصريحات أدلى بها لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين: "ستُجرى التدريبات البحرية المتعددة الأطراف المقبلة في شمال المحيط الهندي في منتصف فبراير 2021".

وأشار إلى أنه من المقرر في هذه المناورات "العمل على تعزيز التعاون في مجال عمليات البحث والإنقاذ والتدابير لضمان سلامة الملاحة البحرية".