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الولايات المتحدة تعود لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بصفة مراقب

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الولايات المتحدة تعود لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بصفة مراقب الولايات المتحدة تعود لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بصفة مراقب

مصراوي Masrawy

02:41 م الإثنين 08 فبراير 2021

جنيف -(د ب أ):

أعلن مصدر دبلوماسي أمريكي رفيع المستوى عزم بلاده العودة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بصفة مراقب، وذلك بعد أكثر من عامين على الغياب.

وكانت إدارة الرئيس السابق دونالد أعلنت في يونيو 2018 التخلي عن مقعدها، متهمة أرفع هيئة حقوقية في الأمم المتحدة بحماية المعتدين وبالنفاق والتحيز ضد إسرائيل.

وقال المبعوث الأمريكي مارك كاساير، أمام المجلس الذي يضم في عضويته 47 دولة، في جنيف :"بينما نرى أوجه خلل في المجلس، فإننا ندرك أن هذه الهيئة لديها القدرة على أن تكون منتدى مهما لمن يحاربون الاستبداد والظلم حول العالم".

وهذه هي أحدث خطوة تقوم بها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للتراجع عن خطوات اتخذتها إدارة ترامب للخروج من العديد من المنظمات والاتفاقيات الدولية.

ومنذ تولي بايدن منصبه في يناير، عاودت الولايات المتحدة الانضمام إلى"اتفاق باريس" بشأن حماية المناخ، وأوقف عملية الخروج من منظمة الصحة العالمية.

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