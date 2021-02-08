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زعيمة المعارضة في بيلاروس تتعهد بالاستمرار في مكافحة القيادة السلطوية في البلاد

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زعيمة المعارضة في بيلاروس تتعهد بالاستمرار في مكافحة القيادة السلطوية في البلاد زعيمة المعارضة في بيلاروس تتعهد بالاستمرار في مكافحة القيادة السلطوية في البلاد

مصراوي Masrawy

02:40 م الإثنين 08 فبراير 2021

موسكو- (د ب ا):

تعهدت زعيمة المعارضة في بيلاروس سفيتلانا تيخانوفسكايا اليوم الاثنين بالاستمرار في مكافحة القيادة السلطوية في البلاد، وذلك بعد ستة أشهر من بدء المظاهرات المناهضة للحكومة.

وكتبت تيخانوفسكايا على قناتها على تطبيق تلجرام، بعد لقاء مع ممثلي منظمة الأمن والتعاون الاقتصادي في أوروبا عبر الانترنت" شعب بيلاروس لم يستسلم ولن يستسلم".

ودعت زعيمة المعارضة 38 عاما، التي تقيم حاليا في ليتوانيا، لتقديم المنظمة مزيد من الدعم، كما أثارت قضية الظروف السيئة للمحتجزين في بيلاروس.

وتعاني بيلاروس من أزمة سياسية محلية منذ الانتخابات الرئاسية التي أجريت في الثامن من أغسطس الماضي، التي فاز فيها الرئيس الكسندر لوكاشينكو بعد حصوله على 1ر80 % من الاصوات.

واُعتبرت الانتخابات التي فاز بها لوكاشينكو، الذي يتولى قيادة البلاد منذ 26 عاما، مزورة، وتعتقد المعارضة أن تيخانوفسكايا هى الفائزة الحقيقية.

وتشهد بيلاروس منذ ذلك الحين احتجاجات، ولم يعترف الاتحاد الأوروبي بلوكاشينكو رئيسا للبلاد.

وخلال ذروة المظاهرات، احتشد مئات الآلاف من المتظاهرين في الشوارع، وقُتل العديد، كما أصيب المئات وجرى احتجاز الآلاف.

ومازالت الاحتجاجات مستمرة ولكن بأعداد أقل، حيث أن الكثير من أنصار المعارضة تم حبسهم أو فروا إلى بلاد أخرى مثل تيخانوفسكايا.

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