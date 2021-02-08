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لا إزالة للعمارات.. رئيس صندوق العشوائيات يكشف خطة تطوير عزبة الهجانة

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لا إزالة للعمارات.. رئيس صندوق العشوائيات يكشف خطة تطوير عزبة الهجانة لا إزالة للعمارات.. رئيس صندوق العشوائيات يكشف خطة تطوير عزبة الهجانة

مصراوي Masrawy

02:33 م الإثنين 08 فبراير 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن عزبة الهجانة منطقة غير مخططة ولكنها آمنة، لافتًا إلى أنه لن يتم إزالة العمارات أو تغيير سكن المواطنين، فالحالة الإنشائية للعمارات آمنة.

وأضاف صديق، أنه تم تنفيذ العمارات بهذه المنطقة بعيدا عن تراخيص واشتراطات البناء، وكذلك خطوط التنظيم، لكنها أمنة، موضحا أنه قد يتم إزالة بعض العمارات القليلة جدا لتنفيذ طرق وفتح محاور مرورية جديدة.

وأكد المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، أن الكثافة السكانية في منطقة عزبة الهجانة عالية جدا، حيث يوجد 700 فرد لكل فدان، في ظل أن العدد المتوسط يكون 150 فردا لكل فدان.

وأشار إلى أن تنفيذ المشروعات يتم دراسته حاليا بين كل الجهات المعنية من وزارة الإسكان والتعليم والكهرباء والتضامن الاجتماعي والصحة والهيئة الهندسية، وأنه سيتم تنفيذ مدارس وشبكات مياه وصرف وكهرباء وشبكات إنارة لأن الشبكات الموجودة لا تتحمل ضغوط الكثافة السكانية للعزبة.

وأوضح صديق أن العامل الزمني لتطوير عزبة الهجانة سيكون "مضغوط جدا" حتى لا يتضرر أحد، وسيتم الإعلان عنه فور انتهاء دراسة خطة التطوير بالتفصيل.

وتفقد الرئيس عبدالفتاح ، أمس الأحد أعمال تطوير عزبة الهجانة شرق القاهرة، برفقة رئيس الوزراء وعدد كبير من الوزراء والمسؤولين.​

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