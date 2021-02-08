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جريمة في حق الوطن.. برلماني يناشد وزيرة التخطيط التزام النسب الدستورية لميزانيتَي "التعليم" و"الصحة"

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جريمة في حق الوطن.. برلماني يناشد وزيرة التخطيط التزام النسب الدستورية لميزانيتَي "التعليم" و"الصحة" جريمة في حق الوطن.. برلماني يناشد وزيرة التخطيط التزام النسب الدستورية لميزانيتَي "التعليم" و"الصحة"

مصراوي Masrawy

02:28 م الإثنين 08 فبراير 2021

كتب- نشأت علي:

انتقد الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، عدم إنفاق المخصصات الدستورية لنسب ميزانيتَي الصحة والتعليم، قائلا إنه يتم التلاعب في تلك النسب، ولن تكون هناك تنمية حقيقية إلا بأوجه الإنفاق الصحيحة.

وأضاف البياضي، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، تعقيبًا على بيان وزيرة التخطيط، أن التلاعب في نسب التعليم والصحة جريمة في حق الوطن والدستور.

وكشف النائب عن أن البيان التحليلي لوزارة التخطيط أظهر أن ما تم إنفاقه على الصحة يبلغ 1,3% وليس 3%، وذلك بسبب تحميل ميزانية الصحة مصادر مختلفة؛ مثل ميزانية مستشفيات الأزهر، فضلًا عن تحميلها المنح القادمة من الخارج.

وتابع البياضي: "وهو نفس السيناريو الذي يتكرر مع ميزانية التعليم، والتي أعلنت عن وصولها نسبة 5,7؛ ولكن البيان التحليلي أظهر أن إجمالي ما تم إنفاقه على التعليم يبلغ 1,5%".

ووجه النائب حديثه إلى وزيرة التخطيط، قائلًا: "بنمسك في خناق وزيرَي التعليم والصحة، وهما مظلومان، والمسؤولية الحقيقية مسؤولية المالية والتخطيط".

وأشار البياضي إلى أن مؤشرات الفقر، التي أعلنها رئيس الوزراء، بانخفاض معدلاتها إلى أقل من 29%، تعكس أنه يتحدث عن دولة أخرى، متابعًا: "نرى الناس تعاني عدم وجود الشغل، وتلك الإحصائية التي أعلنها رئيس الوزراء كانت ما قبل كورونا".

وأضاف النائب: "العالم كله يعاني اقتصاديًّا، وليس عيبًا أن نعلن الحقائق، خصوصًا أن معهد التخطيط أظهر أن معدلات الفقر 44%"، متسائلًا: لماذا إخفاء الحقيقية رغم أنه أمر طبيعي؟!

وواصل البياضي: "الفساد هو البالوعة التي تبتلع أية تنمية؛ خصوصًا أن تصنيف في مكافحة الفساد جاء في مركز متأخر، حيث جئنا في المركز الـ117 من أصل 180 دولة؛ وهو أمر يؤثر بقوة على التنمية المستدامة".

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