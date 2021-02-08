لحماية الأطقم الطبية من كورونا.. الجامعة اليابانية تبتكر "فلتر حيوي" للكمامات

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية – محمد عامر:

نجح فريق بحثي بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية، في ابتكار فلتر حيوي يلحق بالكمامات التي تستخدمها الأطقم الطبية بمستشفيات العزل، وذلك للحد من العدوى بفيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

ووفقا لبيان صادر عن الجامعة، اليوم الاثنين، يتميز الفلتر الجديد بكونه مصنع من مواد طبيعية صديقة للبيئة، وفعالة للتخلص من الفيروسات، خاصة الأطقم الطبية والمتعاملون بطرق مباشرة مع الحالات المصابة بفيروس كوفيد-19.

ومن جانبه، أوضح الدكتور حسن شكري، الباحث الرئيسي بالمشروع والأستاذ بقسم الهندسة البيئية بكلية هندسة الطاقة بالجامعة، أن الفلتر المبتكر على هيئة أنسجة وأغشية نانومترية باستخدام تقنيات مختلفة للحصول على مساحة سطح ومسامية عالية.

وأشار إلى أن الفلتر يمكنه التقاط أي ملوثات بالهواء مثل الفيروسات والشوائب والعوالق المختلطة بالهواء، والاحتفاظ بها داخل أنسجته، لمنعها من الدخول إلى الجهاز التنفسي خلال عملية التنفس، فضلا عن احتوائه على مواد لها القدرة على التخلص من الميكروبات والفيروسات.

وأضاف شكري، أن هذا المشروع البحثي جرى بالتعاون بين الجامعة ومدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب وهيئة الطاقة الذرية وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وذلك بتمويل قدره 840 ألف جنيه.