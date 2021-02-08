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مصراوي Masrawy

المنيا - محمد النادي:

قال الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه جرى تأهيل 36 صومعة على مستوى الجمهورية، بدعم من رئيس الوزراء، وأنه جرى تحديد الأعمال اللازمة لها والموجودة من أسوان إلى العريش وذلك تحت إشراف هندسي كامل.

وأضاف الوزير، خلال زيارته لمحافظة المنيا، اليوم الإثنين؛ لافتتاح عددًا من المراكز المطورة، أن مصر أصبحت دولة كما يجب أن تكون وهذا بتثبيت دعائم الدولة المصرية، ورفع مستوى الخدمات، وبناء الإنسان.

وأوضح مصيلحي، أن المنيا تعتبر من أكبر المحافظات المنتجة القمح، وأنه قبل 2014 كان التخزين في الصوامع يبلغ مليون و 200 ألف طن من القمح، والآن أصبحت سعة التخزين في الصوامع 3 ملايين و 200 ألف طن، مشيرًا إلى صيانة الصوامع القديمة وتطويرها من خلال نظم المعلومات والجسم الخارجي والتحكم فى شفط الأتربة.

وأشار الوزير إلى عمل الصوامع الحقلية على أرض المنيا، وبدأ فى مركز العدوة و4 أماكن أخرى موضحًا أن كل صومعة حجمها 5 آلاف طن، كما أشار إلى تطوير المطاحن حتى أصبحت قدرتها اليومية 350 طن يومي بعد أن كانت 200 طن فقط.