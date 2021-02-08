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"صحبة في الخير" .. مبادرة لدعم مرضى الأورام في الأقصر

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"صحبة في الخير" .. مبادرة لدعم مرضى الأورام في الأقصر "صحبة في الخير" .. مبادرة لدعم مرضى الأورام في الأقصر

مصراوي Masrawy

02:11 م الإثنين 08 فبراير 2021

الأقصر – محمد محروس:

زار أعضاء مبادرة "صحبة فى الخير" مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان في الأقصر لتقديم الدعم المعنوي والمادي لاستكمال مسيرة النجاح في المستشفى الذي يخدم المرضى في محافظات الصعيد.

ضمت المبادرة عددا من رجال الدين من بينهم الشيخ عبدالصبور أحمد إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، والقمص رويس لويز من كنيسة نجع حمادي، ولفيف من شباب أعضاء بالمبادرة.

تعرف أعضاء المبادرة على خطوات العمل بالمستشفى واستقبال المرضي ومراحل العلاج، كما تعرفوا على أقسام المستشفى المختلفة واستمعوا لشرح مفصل عن مراحل إنشاء المستشفى.

أشاد أعضاء المبادرة بالدور الكبير الذي يقوم به المستشفى في علاج المرضي من أبناء الصعيد بالمجان من خلال فريق طبي متميز ومن خلال الاستعانة باحدث الأجهزة الطبية العالميةد

رحب أعضاء المبادرة بالتعاون مع المستشفى والمشاركة في مبادرة حائط شفاء الاورمان وهى مبادرة جديدة من نوعها تقوم على توثيق اسماء الداعمين للمستشفى على حائط المستشفى بشكل جميل وملفت ما يساهم فى حث المواطنين على التبرع ودعم مسيرة النجاح في المستشفى.

ووجه محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الاورمان الشكر لأعضاء المبادرة على دعمهم مشيرا أن المستشفى حريصة على التعاون مع كل المؤسسات والمبادرات التي من شأنها دعم المرضي ودعم المستشفى.

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