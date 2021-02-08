صاحب كشك يطلق الرصاص على عامل في القناطر

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القليوبية - أسامة علاء الدين:

أطلق صاحب كشك، الرصاص على عامل بمقهى بالقناطر الخيرية، في مشاجرة بينهما بالاشتراك مع سائق توك توك، بسبب خلافات مالية، جرى نقل المصاب في حالة خطرة لمستشفى القناطر، وألقي القبض على المتهم وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد محمد غيث مأمور مركز القناطر الخيرية، بوصول "ا.ج.ع" 35 عاما، عامل بمقهى، ومقيم في شلقان دائرة المركز لمستشفى القناطر، مصابًا بطلق ناري بسمانة القدم اليمنى، سجل فتحتي دخول وخروج.

انتقل العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية وبسؤال المصاب اتهم "ج.م" 35 عاما، صاحب كشك سجائر، ومقيم شلقان التابعة لمركز القناطر الخيرية و"ا.م.هـ" 37 عاما، سائق توك توك بالتعدي عليه بالضرب على إثر حدوث مشادة كلامية بسبب خلافات مالية بينهما، أطلق على إثرها الأول عيارا ناريا من سلاح كان بحوزته.

تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهمين وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة، وجرى بإرشاد الأول ضبط السلاح الناري المستخدم فيها وهو عبارة عن فرد روسي محلى الصنع.