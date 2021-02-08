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إصابة سائق "توك توك" بطلق ناري شمالي قنا

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إصابة سائق "توك توك" بطلق ناري شمالي قنا إصابة سائق "توك توك" بطلق ناري شمالي قنا

مصراوي Masrawy

01:51 م الإثنين 08 فبراير 2021

قنا-عبدالرحمن القرشي :

أصيب سائق توك توك بطلق ناري، أثناء محاولة لصوص سرقة التوك توك الخاص به بقرية الحسينات بمركز أبوتشت شمالي قنا.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارا، بإصابة "أسعد. ا.ف، 14 عاما"، سائق توك توك، مقيم نحع عيسى التابعة لقرية بهجورة بنجع حمادي، بطلق ناري أثناء محاولة متهمين سرقة التوك توك الخاص به بقرية الحسينات في أبوتشت.

جرى نقل المصاب إلى مستشفى نجع حمادي العام، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشفت ملابساتها.

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