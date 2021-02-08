بعد دفن إحداهما.. استبدال جثة "ضحية كورونا" بأخرى في دمياط

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مصراوي Masrawy

دمياط - محمد إبراهيم:

أكد مصدر مطلع بمديرية الشؤون الصحية بدمياط، فتح تحقيق عاجل في واقعة استبدال جثة متوفى بأخرى بعد دفنها.

وأوضح المصدر، أن إدارة مستشفى الصدر التي جرى تخصيصها للعزل الصحي، وقعت في خطأ، فجر اليوم الإثنين، عندما استبدلت جثة "ا.غ"، بأخرى لمتوفى جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد "س.ح"، ما أدى إلى استياء أسرة الأخير.

وأضاف أنه عقب الإبلاغ عن الواقعة جرى استخراج الجثة من القبر، ووضعها في نعش مرة أخرى، بعد تبديل الجثمانين، من أجل نقلها إلى مقابر الأسرة بمركز كفر سعد.

وأصيب "س.ح" بفيروس كورونا، وجرى نقله إلى العزل بالمستشفى، وتدهورت حالته الصحية ما أدى إلى وفاته، وحضرت أسرته لاستلام الجثمان لكن جرى تسليمهم جثمان شخص آخر متوفى دخل العزل الصحى، وتبين أن الجثة الأولى جرى دفنها بمقابر قرية البستان.

وتوجه فريق من إدارة الطب الوقائي لاستخراج الجثمان من مقابر قرية البستان، بعد دفنها بالخطأ، وسط حالة من السخط من أسرة الأخير، خصوصا بعد أن انتهوا من مراسم العزاء.

وأوضح المصدر أن الجثتين لشخصين توفيا جراء إصابتهما بفيروس كورونا، وجرى تصحيح الوضع، ونقلهما إلى مقابر أسرتيهما.