أخبار عاجلة

مطبخ هالة | أكلة سمك من العيار التقيل أكلة سمك مزاج -
تقرير فرنسي: إيران تساوم المجتمع الدولي وتتجه لإنتاج القنبلة النووية -
أبرزها بين مورينيو وجوارديولا.. مواجهات نارية بالدوريات الأوروبية اليوم -
لصيانة الفواصل.. غلق جزئي لكوبري البرنسيسة الجديد بطريق المنصورية 8 أيام -
حرب اليمن: عشرات القتلى والجرحى في معارك الشمال -
وقف أحد مساعدي الناطقة باسم بايدن عن العمل لتهديده صحافية -
فيروس كورونا لن يكون ناجعا لو لم يشمل الدول الفقيرة -
صحف لبنانية: الأزمة الحكومية تزداد قتامة في ظل التباعد بين عون والحريري -
ضبط عاطل بحوزته 10 كيلو من مخدر الحشيش بالغربية -
وزيرتا الهجرة والبيئة ومحافظ الغربية يطلقون حملة "صفط تراب البداية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بعد دفن إحداهما.. استبدال جثة "ضحية كورونا" بأخرى في دمياط

Print
بعد دفن إحداهما.. استبدال جثة "ضحية كورونا" بأخرى في دمياط بعد دفن إحداهما.. استبدال جثة "ضحية كورونا" بأخرى في دمياط

مصراوي Masrawy

01:45 م الإثنين 08 فبراير 2021

دمياط - محمد إبراهيم:

أكد مصدر مطلع بمديرية الشؤون الصحية بدمياط، فتح تحقيق عاجل في واقعة استبدال جثة متوفى بأخرى بعد دفنها.

وأوضح المصدر، أن إدارة مستشفى الصدر التي جرى تخصيصها للعزل الصحي، وقعت في خطأ، فجر اليوم الإثنين، عندما استبدلت جثة "ا.غ"، بأخرى لمتوفى جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد "س.ح"، ما أدى إلى استياء أسرة الأخير.

وأضاف أنه عقب الإبلاغ عن الواقعة جرى استخراج الجثة من القبر، ووضعها في نعش مرة أخرى، بعد تبديل الجثمانين، من أجل نقلها إلى مقابر الأسرة بمركز كفر سعد.

وأصيب "س.ح" بفيروس كورونا، وجرى نقله إلى العزل بالمستشفى، وتدهورت حالته الصحية ما أدى إلى وفاته، وحضرت أسرته لاستلام الجثمان لكن جرى تسليمهم جثمان شخص آخر متوفى دخل العزل الصحى، وتبين أن الجثة الأولى جرى دفنها بمقابر قرية البستان.

وتوجه فريق من إدارة الطب الوقائي لاستخراج الجثمان من مقابر قرية البستان، بعد دفنها بالخطأ، وسط حالة من السخط من أسرة الأخير، خصوصا بعد أن انتهوا من مراسم العزاء.

وأوضح المصدر أن الجثتين لشخصين توفيا جراء إصابتهما بفيروس كورونا، وجرى تصحيح الوضع، ونقلهما إلى مقابر أسرتيهما.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ممشى أهل مصر على نهر النيل مجانا لكل المصريين

ممشى أهل مصر على نهر النيل مجانا لكل المصريين

متحف الأوهام الأول في مصر للترفيه و الخدع البصرية

متحف الأوهام الأول في مصر للترفيه و الخدع البصرية

الخارجية المصرية: لم نلتفت لتصريحات تركيا أو نعطها وزنًا.. ونقيم موقف الدوحة

الخارجية المصرية: لم نلتفت لتصريحات تركيا أو نعطها وزنًا.. ونقيم موقف الدوحة

متحف الأوهام الأول في مصر للترفيه و الخدع البصرية

متحف الأوهام الأول في مصر للترفيه و الخدع البصرية

شبكة عيون الإخبارية