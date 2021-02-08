بالتعاون مع الصين.. توقيع عقد تنفيذ 5 أبراج سكنية بالعلمين الجديدة

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

شهد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد البدري، السفير المصري بالصين، والسفير لياو ليتشيانج، السفير الصينى بمصر، والوزير المفوض "جو جنشانج" من السفارة الصينية بمصر، توقيع عقد مشروع تصميم وتنفيذ 5 أبراج سكنية بمدينة العلمين الجديدة، بين "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة" وشركة "cscec" الصينية، وذلك من خلال تقنية الفيديو كونفرانس.

وقال وزير الإسكان: يتكون المشروع من 5 أبراج سكنية كاملة التشطيب والخدمات، وتطل على بحيرة صناعية، وتضم البرج الأيقوني بارتفاع 250 متراً (68 دورا) بإجمالي مسطحات 465 ألف م2، ومن المقرر أن يتم تنفيذه خلال 45 شهراً، و4 أبراج بارتفاع 200 متر للبرج (56 دورا) بإجمالي مسطحات 320 ألف م2، ومن المقرر أن يتم تنفيذها خلال 39 شهراً، وذلك على غرار أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبتمويل ذاتى من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتم الاتفاق على أن يتم السداد لكامل الأعمال بالجنيه المصرى.

واستهل الدكتور عاصم الجزار، كلمته على هامش توقيع العقد، بتهنئة جميع الحضور بالعام الصيني الجديد، متمنياً أن يكون عام تحقيق الآمال والإنجازات والتعافي من كل وباء، وبداية خير علي بلدينا والعالم أجمع، مضيفاً، أنه لمن دواعي الشرف أن أكون بينكم اليوم في حفل توقيع عقد إنشاء أبراج مدينة العلمين الجديدة، وهي واحدة من أكبر المدن المصرية الجديدة، التي تقوم الحكومة المصرية بإنشائها علي أحدث الطرز الحديثة لتكون العاصمة الصيفية للبلاد.

وأكد وزير الإسكان، أن مشروع أبراج العلمين رغم كونه من الناحية الهندسية والمعمارية علامة هامة في تاريخ البناء المصري، إلا أنه يحمل في طياته رمزاً هاماً ليس فقط للتعاون البناء بين وزارة الإسكان المصرية وهيئاتها التابعة وشركائنا الصينيين ممثلين في شركة (CSCEC)، بل إنه يرمز إلي اتحاد أعرق حضارتين عرفتهما البشرية منذ القدم، واللتين قدمتا نموذجاً للقيم الإنسانية الراقية، والتعاون بين الشعوب وهما الحضارة المصرية القديمة والحضارة الصينية.

كما أكد الوزير، أنه ما كان يمكن لهذا النموذج من التعاون أن يتم، لولا الدعم المُقدم من الحكومتين الصينية والمصرية، والذي يقف خلفه قائدان حكيمان، وهما، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والرئيس الصيني شي جين بينغ، اللذان يسخران ما يربطهما من روابط الأخوة والمحبة في مد جسور التعاون بين الشعبين.

وأضاف وزير الإسكان، إن وزارة الإسكان المصرية وهيئاتها التابعة، قد بدأت برنامج التعاون مع شركة (CSCEC) بمشروع مركز المال والأعمال بقلب العاصمة الإدارية الجديدة، وقد لفت الانتباه، الإمكانات والخبرات التي تتميز بهما الشركة ليس فقط بوصفها أكبر مقاولي العالم، ولكن أيضاً كان لتقدير قيادات الشركة علي جميع المستويات للأهمية الاستراتيجية للمشروع، أبلغ الأثر علي نجاح المشروع، فقد بذل جميع العاملين بالشركة كل جهد في تنفيذ المشروع، وأعطوا أفضل الأمثلة في الإخلاص والتفاني في العمل، مما جعلهم مؤهلين لشراكة دائمة مع الوزارة في العديد من المشروعات.

واختتم الجزار كلمته، بالتقدم بالشكر إلى جميع القائمين علي مشروع العلمين من الجانبين الصيني والمصري، متمنياً أن تحتذي جميع الشركات الصينية والجهات المصرية بهذا النموذج، ليمتد هذا النجاح الي كافة القطاعات، كما توجه بالشكر الي جميع الجهات الصينية والمصرية الداعمة للمشروع من الحكومة والبنوك وغيرها، ونقل للحضور تحيات القيادة المصرية علي جميع المستويات، متمنياً للمشروع كل النجاح، ومتطلعاً الي مزيد من التعاون البناء بين الجانبين.

وتقدم السفير لياو ليتشيانج، السفير الصيني بمصر، بأحر التهاني للجميع بمناسبة توقيع عقد تنفيذ مشروع أبراج العلمين، ومعرباً عن تشرفه بالمشاركة فى حفل التوقيع، ومؤكداً أنه ومنذ بداية تفشى فيروس كورونا، تضامنت مصر والصين، وتجلت مظاهر التعاون والتكافل بينهما، حيث بعث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسى برسالة تضامن للرئيس الصينى شي جين بينغ، في مواجهة تحدي كورونا، كما قامت وزيرة الصحة المصرية بزيارة الصين، وتم إضاءة بعض المعالم الأثرية المصرية بالعلم الصيني تضامنا مع الصين.

وأضاف السفير الصيني بمصر: رداً للجميل، أرسلت الحكومة الصينية بعض المساعدات الطبية للدولة المصرية، بجانب التعاون العلمي المشترك فى مواجهة فيروس كورونا، ومؤخراً أهدت الحكومة الصينية للحكومة المصرية دفعة من لقاحات كورونا، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الصينية بمشاركة اللقاح مع جميع الشعوب.

وأكد السفير لياو ليتشيانج، أن التكاتف والتعاون بين الصين ومصر، فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، يعكس الصداقة الأخوية التى تربط بين البلدين، وعمق وقوة الشراكة الاستراتيجية الشاملة الصينية المصرية، موضحاً أن الحكومة المصرية وخلال السنوات الأخيرة بذلت جهداً كبيراً فى عملية التطوير العمرانى، وإنشاء المدن الجديدة، وفي هذا الإطار حصلت الشركات الصينية المعنية على دعم كبير جداً من الجانب المصري في المشاركة في تنفيذ المشروعات المختلفة.

وأكد رئيس شركة (cscec) الصينية، أن التعاون بين الشركة ومختلف الدوائر فى مصر له تاريخ طويل، حيث دخلت الشركة إلى السوق المصرية فى عام 1984، ومنذ ذلك الحين وعلى مدار 37 عاماً تقوم الشركة بتنفيذ مجموعة من المشروعات الممتازة فى مصر، والتى تشهد على الصداقة العميقة بين الصين ومصر.

وأضاف رئيس الشركة الصينية: نجتمع اليوم مرة أخرى لنوقع عقد مشروع أبراج العلمين الجديدة، والذى تقوم الشركة بتصميمه وتنفيذه، وهو ما يعكس تقدير وزارة الإسكان المصرية لقدرة الشركة، موضحاً أنه سيتم إرسال أعضاء بارزين من الشركة للمشروع لتعزيز التعاون والتضامن ووضع الأساس المتين لتنفيذ المشروع بأعلى معايير الجودة، ونحن نثق بالدعم القوى من وزارة الإسكان، وبمساعدة السفارة الصينية بالقاهرة، وأن شركتنا لن تخيب ثقة جميع الأطراف بها، وستضرب المثل فى أداء المشروع وفقاً للجودة والمعايير العالية، كما ستساهم بكل قوتها فى النهضة العمرانية المصرية الحالية.