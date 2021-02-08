"بختاور" مشرفاً على الاتصال والإعلام في جامعة شقراء

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أصدر رئيس جامعة شقراء الأستاذ الدكتور علي بن محمد السيف، قراراً بتكليف خالد بن إبراهيم بختاور، مشرفاً على الإدارة العامة للاتصال والإعلام بالجامعة، وذلك ضمن توجهات الجامعة لتحديث منظومة العمل الإعلامي بها، بما يحقق أهداف الجامعة ورسالتها.

ويعد "بختاور" من الكفاءات الإعلامية الوطنية الشابة المتميزة، ومن المتخصصين بالعمل الصحفي والإعلامي أكاديمياً ومهنياً، وقد عمل مراسلاً لصحيفة الوطن السعودية في دولة كندا، ومديراً لإدارة المحتوى والنشر بجامعة القصيم، إضافة إلى عمله مديراً للتحرير في صحيفة جامعة القصيم، كما عمل مستشاراً إعلامياً وأخصائي إعلام رقمي لعدة جهات وجامعات، وترأس عدداً من اللجان الإعلامية في المؤتمرات والفعاليات المختلفة بالإضافة لعضويته في لجان إعلامية.