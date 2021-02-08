اخترق السيستم.. " القناة للكهرباء" تضبط موظفًا اختلس 142 ألف جنيه بالتلاعب في شحن العدادات

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد صلاح:

قال المهندس محمد السيد، رئيس شركة "القناة لتوزيع الكهرباء"، إنه يتابع التحقيقات في كشف واقعة تورط أحد العاملين بقطاعات الشؤون التجارية، بإحدى الإدارات التابعة للشركة، في اختلاس 142 ألف جنيه من قيمة شحن عدادات المشاركين، بعد تمكنه من التلاعب في نظام الشحن.

وقال مصدر بشركة القناة لتوزيع الكهرباء إنه على مدار اليومين الماضيين قام المحاسب عزت إبراهيم، رئيس قطاعات الشؤون التجارية والمالية بشركة القناة لتوزيع الكهرباء، بمجهودات مضنية لمعرفة تفاصيل الواقعة؛ حيث نجح في كشف الواقعة التي اعترف خلالها أحد الموظفين بقطاع كهرباء الزقازيق، بارتكابه تلاعبًا في برامج الشحن الخاصة بالعدادات، وتربحه مبلغ 142 ألف جنيه من خلال الشحن لنفسه، بعد أن اخترق السيستم الخاص بالشحن.

وأكد المصدر أنه تم ضبط وإحضار الموظف بعد التحقيق معه؛ حيث قام بسداد المبلغ للشركة.