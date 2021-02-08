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اليونان: تحذير من تفشي السلالة البريطانية من كورونا في البلاد

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اليونان: تحذير من تفشي السلالة البريطانية من كورونا في البلاد اليونان: تحذير من تفشي السلالة البريطانية من كورونا في البلاد

مصراوي Masrawy

01:37 م الإثنين 08 فبراير 2021

أثينا- (أ ش أ):

حذر رئيس المنظمة الوطنية للصحة العامة في اليونان، باناجيوتيس أركومانيس، اليوم الاثنين، من إمكانية انتشار سلالة المتحورة في البلاد، وذلك عقب تسجيل 403 إصابات جديدة بهذه السلالة حتى الآن.

وقال أركومانيس - في تصريحات أوردتها صحيفة (كاثيميريني) اليونانية - إنه لا يستبعد إمكانية إجراء إغلاق كامل لاحتواء تفشي الفيروس، مؤكدًا أن السلالة المتحورة لكورونا، سريعة الانتشار، قد تصبح السلالة السائدة في اليونان خلال الأشهر المقبلة.

وأضاف أن هذه السلالة تعد معدية بنسبة 40% مقارنة بالسلالات الأخرى، مشيرًا إلى عدم وجود أدلة تثبت ارتفاع نسبة الوفاة إثر الإصابة بهذه السلالة.

وذكر المسئول اليوناني أن سلطات الصحة اليونانية اكتشفت 6 حالات مصابة بالسلالة الجنوب إفريقية من فيروس كورونا.

وفي السياق ذاته، أعرب أركومانيس عن تفاؤله في أن يوفر اللقاح المضاد لكورونا حماية من الإصابة بالسلالة المكتشفة في بريطانيا، إلا أنه قال إن السلالة الجنوب إفريقية تبدو أكثر مقاومة للقاح الحالي.

وسجلت وزارة الصحة اليونانية أمس الأحد 733 إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 وفاة.

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مصراوي Masrawy

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