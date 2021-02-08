حاول أكثر من مرة.. أب يقتل طفلته الرضيعة في الإسكندرية

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية – محمد عامر:

تجرد أب من مشاعر الإنسانية، وقتل ابنته الرضيعة بهبدها في الأرض مرتين داخل الشقة سكنهما بمنطقة المنتزه شرقي الإسكندرية، مبررا جريمته بكثرة بكائها.

تلقى قسم شرطة المنتزه أول إخطارا من أحد المستشفيات الخاصة يفيد وصول طفلة رضيعة تدعى "ملك.م.أ" عمرها عام ونصف، بصحبة والدها، وتبين وفاتها.

انتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى المستشفى المشار إليه، وتبين من مناظرة جثة الطفلة وجود كدمات قوية بالرأس.

وبسؤال والدها "م.أ" 36 عاما، عامل، أدعى سقوطها من أعلى السرير، وإصابتها بكدمات في الرأس وحالة إغماء، فأسرع بها إلى المستشفى إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة.

بينما قررت والدتها أنها كانت في السوق لشراء احتياجات المنزل واكتشفت الواقعة عند عودتها، مشيرا إلى أن زوجها كان غاضبًا منذ رزقت بطفليها التوأم، وتكرار بكاء الطفلة المتوفاة.

وبإعادة سؤال الأب، اعترف بقتله الطفلة أثناء غياب زوجته عن المنزل بسبب كثرة بكائها، قائلا: "حاولت قتلها أكثر من مرة لكثرة بكائها.. وأمسكت بها وهبدتها في الأرض مرتين".

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة المنتزه أول، وأمر المستشار أشرف المغربي، المحامي العام لنيابات المنتزه، بحبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد، وندب الطبيب الشرعي لتشريح جثة الطفلة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.