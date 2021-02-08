أخبار عاجلة

مطبخ هالة | أكلة سمك من العيار التقيل أكلة سمك مزاج -
تقرير فرنسي: إيران تساوم المجتمع الدولي وتتجه لإنتاج القنبلة النووية -
أبرزها بين مورينيو وجوارديولا.. مواجهات نارية بالدوريات الأوروبية اليوم -
لصيانة الفواصل.. غلق جزئي لكوبري البرنسيسة الجديد بطريق المنصورية 8 أيام -
حرب اليمن: عشرات القتلى والجرحى في معارك الشمال -
وقف أحد مساعدي الناطقة باسم بايدن عن العمل لتهديده صحافية -
فيروس كورونا لن يكون ناجعا لو لم يشمل الدول الفقيرة -
صحف لبنانية: الأزمة الحكومية تزداد قتامة في ظل التباعد بين عون والحريري -
ضبط عاطل بحوزته 10 كيلو من مخدر الحشيش بالغربية -
وزيرتا الهجرة والبيئة ومحافظ الغربية يطلقون حملة "صفط تراب البداية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

حاول أكثر من مرة.. أب يقتل طفلته الرضيعة في الإسكندرية

Print
حاول أكثر من مرة.. أب يقتل طفلته الرضيعة في الإسكندرية حاول أكثر من مرة.. أب يقتل طفلته الرضيعة في الإسكندرية

مصراوي Masrawy

01:37 م الإثنين 08 فبراير 2021

الإسكندرية – محمد عامر:

تجرد أب من مشاعر الإنسانية، وقتل ابنته الرضيعة بهبدها في الأرض مرتين داخل الشقة سكنهما بمنطقة المنتزه شرقي الإسكندرية، مبررا جريمته بكثرة بكائها.

تلقى قسم شرطة المنتزه أول إخطارا من أحد المستشفيات الخاصة يفيد وصول طفلة رضيعة تدعى "ملك.م.أ" عمرها عام ونصف، بصحبة والدها، وتبين وفاتها.

انتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى المستشفى المشار إليه، وتبين من مناظرة جثة الطفلة وجود كدمات قوية بالرأس.

وبسؤال والدها "م.أ" 36 عاما، عامل، أدعى سقوطها من أعلى السرير، وإصابتها بكدمات في الرأس وحالة إغماء، فأسرع بها إلى المستشفى إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة.

بينما قررت والدتها أنها كانت في السوق لشراء احتياجات المنزل واكتشفت الواقعة عند عودتها، مشيرا إلى أن زوجها كان غاضبًا منذ رزقت بطفليها التوأم، وتكرار بكاء الطفلة المتوفاة.

وبإعادة سؤال الأب، اعترف بقتله الطفلة أثناء غياب زوجته عن المنزل بسبب كثرة بكائها، قائلا: "حاولت قتلها أكثر من مرة لكثرة بكائها.. وأمسكت بها وهبدتها في الأرض مرتين".

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة المنتزه أول، وأمر المستشار أشرف المغربي، المحامي العام لنيابات المنتزه، بحبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد، وندب الطبيب الشرعي لتشريح جثة الطفلة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ممشى أهل مصر على نهر النيل مجانا لكل المصريين

ممشى أهل مصر على نهر النيل مجانا لكل المصريين

متحف الأوهام الأول في مصر للترفيه و الخدع البصرية

متحف الأوهام الأول في مصر للترفيه و الخدع البصرية

الخارجية المصرية: لم نلتفت لتصريحات تركيا أو نعطها وزنًا.. ونقيم موقف الدوحة

الخارجية المصرية: لم نلتفت لتصريحات تركيا أو نعطها وزنًا.. ونقيم موقف الدوحة

متحف الأوهام الأول في مصر للترفيه و الخدع البصرية

متحف الأوهام الأول في مصر للترفيه و الخدع البصرية

شبكة عيون الإخبارية