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صور.. كسر مفاجئ بماسورة مياه منطقة الوليدية فى أسيوط

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صور.. كسر مفاجئ بماسورة مياه منطقة الوليدية فى أسيوط صور.. كسر مفاجئ بماسورة مياه منطقة الوليدية فى أسيوط

مصراوي Masrawy

01:33 م الإثنين 08 فبراير 2021

أسيوط ـ محمود عجمي:

انفجرت ماسورة مياه رئيسية، اليوم الإثنين، بنفق الأزهر بميدان أسماء الله الحسنى بمدينة أسيوط، ما أدى إلى تجمعات المياه وبطء في حركة سير السيارات.
تلقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة، ورود بلاغ من الأهالي بكسر مفاجئ لخط مياه يمر بنفق الأزهر ناحية ميدان أسماء الله الحسنى بمنطقة الوليدية.

وانتقل المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط برفقة مسئولين بحي شرق وحي غرب وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، لمتابعة أعمال إصلاح ماسورة المياه بنفق الأزهر، وجرى غلق المحابس وقطع المياه والدفع بالمعدات اللازمة وسيارات كسح لشفط المياه من المنطقة في محاولة للسيطرة على تدفق المياه من مكان الكسر والعمل على إصلاح خط المياه واحتواء الموقف.

كما جرى تكليف إدارة المرور بتنظيم الحركة المرورية بالمنطقة ومنع الزحام لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.

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