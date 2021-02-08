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"بيطري الإسكندرية": تحصين 155 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية- صور

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"بيطري الإسكندرية": تحصين 155 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية- صور "بيطري الإسكندرية": تحصين 155 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية- صور

مصراوي Masrawy

01:33 م الإثنين 08 فبراير 2021

الإسكندرية – محمد عامر:

أطلقت مديرية الطب البيطري في الإسكندرية الحملة القومية الأولى لعام 2021، لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

وقال الدكتور يوسف شباط، مدير مديرية الطب البيطري بالإسكندرية، إن الحملة تستهدف تحصين 155 ألف رأس من الماشية "جاموس – أبقار – أغنام – ماعز".

وأضاف شباط، في تصريح له، اليوم الاثنين، أن الحملة تتضمن إدارات "أبيس، العامرية، برج العرب، المنشية البحرية، المكس"، على مدار 45 يوما.

وأشار إلى أن 10 لجان تحصين سوف تجوب أنحاء وربوع المحافظة يوميا، وذلك للوصول إلى مربي الماشية، مؤكدا على جاهزية فرق التحصين والترقيم والتسجيل بجميع الإدارات البيطرية المختلفة.

وشدد مدير مديرية الطب البيطري بالإسكندرية، على ضرورة تعاون المربين مع لجان التحصين لوصول الخدمة للجميع وحصول تغطية عالية لكافة الحيوانات، لحمايتها من تلك الأمراض الخطيرة.

ومن جانبه، أشار اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إلى ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية، وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة انتاجياتها.

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