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إقبال متوسط على انتخابات نقابة المحامين في الشرقية

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إقبال متوسط على انتخابات نقابة المحامين في الشرقية إقبال متوسط على انتخابات نقابة المحامين في الشرقية

مصراوي Masrawy

01:28 م الإثنين 08 فبراير 2021

الشرقية – فاطمة

شهدت الساعات الأولى من اليوم الإثنين، إقبالًا متوسط من المحامين للمشاركة، فى انتخابات اللجنة الفرعية للنقابة بمحافظة الشرقية؛ وذلك لاختيار مجلس جديد وسط تنافس كبير؛ وذلك تحت إشراف قضائي، وتواجد أمنى مكثف.

ويتنافس على مقعد النقيب بجنوب الشرقية 6 محامين لاختيار مقعد النقيب بجنوب الشرقية، وهم كلًا من "عادل عفيفي – مجدي الدباوي – مصطفى المصري - نبيل الأعصر – سامح عبدالله – محمد ثروت".

ويتنافس على مقعد الشباب 9 محامين للفوز بمقعد واحد، فيما يتنافس نحو 32 محامي على مقاعد المحاكم الجزئية للفوز بـ 7 مقاعد عن محاكم" بلبيس – منيا القمح – العاشر من رمضان – مشتول السوق – أبو حماد القرين".

ويتنافس محامين شمال الشرقية، على مقعد النقيب 6 محامين وهم كلًا من "ممدوح عجينة – طلعت عشماوي – مصطفى البحطيطي – عبدالله شريف – متولي محمود – السيد أبو العنين" ، وعلى مقعد الشباب يتنافس 5 محامين، و9 مقاعد بالمحاكم الجزئية وهى"ديرب نجم – كفر صقر – أولاد صقر – ههيا – أبو كبير – الإبراهيمية – الصالحية الجديدة – فاقوس – الحسينية".

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