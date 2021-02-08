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أحد أهم قضايا المجتمع.. الأوقاف: "تنظيم النسل" موضوع خطبة الجمعة بعد المقبلة

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أحد أهم قضايا المجتمع.. الأوقاف: "تنظيم النسل" موضوع خطبة الجمعة بعد المقبلة أحد أهم قضايا المجتمع.. الأوقاف: "تنظيم النسل" موضوع خطبة الجمعة بعد المقبلة

مصراوي Masrawy

01:36 م الإثنين 08 فبراير 2021

كتب - محمود مصطفى:

قررت وزارة الأوقاف، تخصيص خطبة الجمعة بعد المقبلة 19 / 2 / 2021م لتتناول أحد أهم القضايا المجتمعية، وهي الصحة الإنجابية وتنظيم النسل .

وأكدت في بيان لها، الاثنين، أن تنظيم النسل في واقعنا الراهن ضرورة شرعية، وأنه يدخل في عمق مفهوم الأخذ بالأسباب الشرعية.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أنها حالة ستطلق حملة توعوية من خلال عدد من الندوات المشتركة مع الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، وعدد من الدورات التدريبية المكثفة على مدار العام الجاري بإذن الله تعالى.

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