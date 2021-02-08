وزيرة البيئة للنواب: دمج البعد البيئي أصبح هدفا أساسيا

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

عرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بيان إنجازات وزارة البيئة في برنامج الحكومة، وذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة برئاسة النائب حسام عوض الله، وأجابت الوزيرة خلال الاجتماع على شواغل النواب في عدد من الملفات البيئية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أن العمل على دمج البعد البيئي في كافة قطاعات التنمية أصبح هدفا أساسيا لوزارة البيئة، بالإضافة إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من التلوث.

واستعرضت بعض جهود وزارة البيئة ومنها التفتيش البيئي على 15 ألف منشأة صناعية خلال عامين، كما نجحت وزارة البيئة في إدارة ملف الحد من السحابة السوداء والسيطرة عليها خاصة خلال الموسمين الماضيين.

وأشارت الوزيرة إلى دور وزارة البيئة في السعي لإنشاء البنية التحتية لمنظومة المخلفات، وفكرة إنشاء مراكز خدمة، حيث قامت وزارة البيئة بوضع مخططات لمنظومة إدارة المخلفات في 27 محافظة، كما نجحت في الدفع بإقرار تعريفة تحويل المخلفات إلى طاقة، للبدء في دخول مصر هذا المجال وأثره على إنجاح منظومة المخلفات.

وأضافت وزيرة البيئة أن إصدار أول قانون للمخلفات يقوم بالفصل بين الجهات ويحدد الأدوار بشكل واضح، كان خطوة فارقة في مسار المنظومة، وتعمل الوزارة حاليا على الخروج باللائحة التنفيذية له للنور قبل شهر مايو المقبل، والتي سيتم مراجعتها أولا مع البرلمان.

وأجابت الدكتورة ياسمين فؤاد على شواغل النواب خلال الاجتماع في عدد من الموضوعات البيئية، ومنها تطوير الطرق المؤدية إلى المحميات الطبيعية وزيادة الخدمات السياحية حولها باعتبارها موردا هاما لمصر ، وإصدار خريطة بيئية، وتعظيم دور وزارة البيئة وأن تكون قرارتها ملزمة لكافة الجهات، وتعميم تجربة الدراجات التشاركية للمساهمة في الحد من تلوث الهواء.

كما تقدم النواب بالشكر للدكتورة ياسمين فؤاد على جهودها الدؤوبة في الارتقاء بالبيئة المصرية، وسرعة استجابتها لحل المشكلات البيئية، حيث أشاد النائب ناصر عطية بجهودها الواضحة وخاصة الاستجابة السريعة بزيارة البحر الأحمر والاستماع إلى مشكلات الصيادين والعمل على إيجاد حلول لها.

وطالبت النائبة رشا رمضان وكيل اللجنة أن يتم تعميم مشروع البيوجاز على مستوى أكبر بعد نجاح وزارة البيئة في إطلاقه، وتقدم النائب عيد حماد بالشكر إلى الوزيرة لاستجابتها السريعة في ملف مصانع الأسمنت بحلوان، فور مناقشة هذا الموضوع بالاجتماع السابق وحول مقلب المخلفات بمدينة 15 مايو، وقامت بتكليف لجنة للمعاينة ومخاطبة محافظة القاهرة.