الخرمة.. محال تجارية لا تلتزم بـ"الدفع الإلكتروني" دون مبالاة أو خوف!

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مواطن: يتحايلون بتعطل "مدى".. ومصادر: الإجراءات البنكية تحتاج شهرًا!

رصدت "سبق" خلال جولتها في الأسواق التجارية بمحافظة الخرمة، عدم التزام حوالي 60% منها؛ بتوفير خدمة الدفع الإلكتروني والتي تم تطبيقها من وزارة التجارة على بعض المنشآت ومتاجر التجزئة؛ حيث ما زالت تعتمد بعض المتاجر على البيع بالنقد "الكاش" أو التحويل البنكي في تعاملاتها المالية مع العملاء بأسواق الخرمة.

ويؤكد المواطن "محمد الشريف"، وجود بعض المحلات التي تمارس نشاطها التجاري بالنقد والكاش فقط دون خوف أو مبالاة من النظام ومن تلك المحلات بعض "مواد السباكة والبناء" و"الخضار والفواكة" و"المخابز واللحوم" و"الورش وقطع الغيار" و"معارض بيع الأثاث والمفروشات والديكور" وبعض محلات "الخياطة".

وذكر المواطن "سعد السبيعي"، أن بعض المطاعم والبقالات الصغيرة وبعض متاجر الذهب يتهربون من التعامل بالدفع الإلكتروني ويتحججون بعطل جهاز الشبكة "مدى" أو نفاذ البطارية منه في تحايل على النظام.

هذا وكشفت مصادر "سبق" أن الإجراءات البنكية وكثرة الطلبات من المحلات التجارية على فروع البنوك بالخرمة للحصول على جهاز الصراف اليدوي يحتاج للوقت والذي يصل لأكثر من شهر.

وأكدت ذات المصادر، أن الفرق الميدانية لقسم الخدمات في بلدية الخرمة تقوم بمتابعة يومية لتطبيق الدفع الإلكتروني بأسواق المحافظة، ويتم تحرير الغرامات المالية على بعض المحلات التجارية المخالفة وتوجيه الإنذارات بالإغلاق، بحسب النظام.

هذا وتستقبل وزارة التجارة البلاغات والشكاوى ضد المحلات التجارية المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" عبر الرابط mci.gov.sa/ar/Pages/Mobil أو الاتصال على الرقم (1900).الأسواق التجارية محافظة الخرمة