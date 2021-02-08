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"الاستثمارات العامة": نستثمر في سلاسل الإمداد بهدف تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي

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"الاستثمارات العامة": نستثمر في سلاسل الإمداد بهدف تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي "الاستثمارات العامة": نستثمر في سلاسل الإمداد بهدف تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي
قال: نسعى من خلال الشراكات الاستراتيجية إلى تعزيز مكانة المملكة عالمياً في هذا القطاع

قال صندوق الاستثمارات العامة، اليوم، إن استثماراته في قطاع النقل والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد والتوريد، تعمل على دعم وتعزيز شبكات التوزيع لمزودي الخدمات والمصانع المحلية وتسهيل وصولهم بالعالم.

وقال صندوق الاستثمارات العامة: نستثمر في قطاع النقل والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد والتوريد، لتحقيق رؤية 2030 في تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي يجتذب الصناعات المحلية والاستثمارات العالمية.

وأضاف: نسعى من خلال الشراكات الاستراتيجية إلى تعزيز مكانتها عالمياً في هذا القطاع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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