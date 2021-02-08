محافظ المنوفية: تكليف رئيس مدينة جديد للسادات وحركة محليات محدودة

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المنوفية- أحمد الباهي:

أصدر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الاثنين حركة تنقلات محدودة بين بعض القيادات في الديوان العام والمحليات.

تضمنت الحركة تكليف بسيوني عيد بسيوني مدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة، للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز السادات، وعودة محمد سعد عبد الغني لديوان عام المحافظة، للعمل بالإدارة العامة لشئون الإنتاج، وتكليف لبنى عبدالرشيد الجزار مدير التفتيش المالي والإداري بالوحدة المحلية لمدينة سرس الليان للعمل نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز السادات، وندب محمد السيد عبدالستار نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز السادات للعمل بالإدارة الفنية بديوان عام المحافظة.

كما تضمنت الحركة تكليف إيهاب السيد عبدالحميد مبروك مدير إدارة التفتيش المالي بديوان عام المحافظة للعمل مديرًا للإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالمحافظة، وتكليف أيمن محمدي السيد الشربيني نائب مدير منظومة النظافة للعمل مديرًا لمنظومة النظافة بديوان عام المحافظة، وتكليف أيمن حمودة محروس مدير منظومة النظافة للعمل بوحدة التدخل السريع بديوان عام المحافظة.