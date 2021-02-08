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أمانة الباحة تغلق 73 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية

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أمانة الباحة تغلق 73 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية أمانة الباحة تغلق 73 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية
الفرق نفذت 1,290 جولة وأصدرت 132 مخالفة

أمانة الباحة تغلق 73 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية

نفذت أمانة منطقة الباحة 1,286 جولة رقابية أمس، أسفرت عن إغلاق 73 منشأة تجارية، وتحرير 155 مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية، بالإضافة إلى إصدار 32 مخالفة للتدابير الاحترازية اليوم.

وأكد أمين منطقة الباحة، الدكتور علي بن محمد السواط، أن الفرق الميدانية بالأمانة وبلديات المنطقة مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة، مشدداً على أنه لن يتم التهاون مع المنشآت المخالفة وسيتم تطبيق العقوبات من إغلاق للنشاط وتحصيل للغرامات المالية بحدها الأقصى.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي المستجد من خلال الاتصال على الرقم الموحد للبلاغات البلدية 940.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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