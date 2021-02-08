أخبار عاجلة

لصيانة الفواصل.. غلق جزئي لكوبري البرنسيسة الجديد بطريق المنصورية 8 أيام -
حرب اليمن: عشرات القتلى والجرحى في معارك الشمال -
وقف أحد مساعدي الناطقة باسم بايدن عن العمل لتهديده صحافية -
فيروس كورونا لن يكون ناجعا لو لم يشمل الدول الفقيرة -
صحف لبنانية: الأزمة الحكومية تزداد قتامة في ظل التباعد بين عون والحريري -
ضبط عاطل بحوزته 10 كيلو من مخدر الحشيش بالغربية -
وزيرتا الهجرة والبيئة ومحافظ الغربية يطلقون حملة "صفط تراب البداية" -
للتعقيم والتطهير.. إيقاف محطة مياه الشرب في الطود بالأقصر -
27 مارس.. نظر دعوى إلزام وزارة الصحة بإتاحة تطعيمات كورونا لجميع المواطنين مجانا -
سقوط اثنين من العناصر الإجرامية أداروا وكرا لتجارة الهيروين البانجو بدمياط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

"محمية بالقانون"​.. ننشر خريطة المناطق المتميزة ذات القيمة في القاهرة

Print

مصراوي Masrawy

12:50 م الإثنين 08 فبراير 2021

كتب- محمد نصار:

تتمتع محافظة القاهرة بالعديد من المناطق المتميزة ذات القيمة العالية، والتي يجب حمايتها من التشويه أو أعمال الإنشاءات من أجل الحفاظ على هويتها الثقافية والتاريخية.

انتشرت في الآونة الأخيرة العديد من الاعتراضات على إنشاء كوبري علوي في الجديدة يهدد عددًا من المعالم المهمة؛ وعلى رأسها كنيسة البازيليك.

وبالبحث عن تاريخ المنطقة ظهر حي مصر الجديدة من بين المناطق التي صنفها الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ضمن المناطق المتميزة، ووُضع لها حدود واشتراطات بعينها يجب الالتزام بها من حيث أعمال البناء والمشروعات القومية.

وينشر "مصراوي" قائمة المناطق ذات القيمة في القاهرة، والتي يضمن لها جهاز التنسيق الحضاري حماية ممنوحة لها وَفق قانون البناء الموحد.

1- منطقة .

2- منطقة مصر الجديدة.

3- منطقة المعادي.

4- منطقة القاهرة التاريخية.

5- منطقة القاهرة الخديوية.

6- منطقة جاردن سيتي.

ويوفر الجهاز نطاقات حماية لهذه المناطق؛ للحفاظ عليها من التشويه.

وتحظر اشتراطات البناء في تلك المناطق إقامة أي إنشاءات في الفراغات العامة أو المفتوحة أو الشوارع والميادين ينتج عنها تداخل مع الصورة البصرية لواجهات المباني؛ مثل (كباري المشاة- الطرق العلوية للسيارات- الإعلانات واللافتات الإرشادية التي تقطع الشوارع والميادين).

وحددت معايير واشتراطات بناء خاصة بخلاف الموجودة في قانون البناء الموحد؛ بهدف الحفاظ على قيمتها المتميزة دون طمس هويتها نتيجة أعمال البناء.

المناطق المتميزة

10d93bd229.jpg

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ممشى أهل مصر على نهر النيل مجانا لكل المصريين

ممشى أهل مصر على نهر النيل مجانا لكل المصريين

متحف الأوهام الأول في مصر للترفيه و الخدع البصرية

متحف الأوهام الأول في مصر للترفيه و الخدع البصرية

الخارجية المصرية: لم نلتفت لتصريحات تركيا أو نعطها وزنًا.. ونقيم موقف الدوحة

الخارجية المصرية: لم نلتفت لتصريحات تركيا أو نعطها وزنًا.. ونقيم موقف الدوحة

متحف الأوهام الأول في مصر للترفيه و الخدع البصرية

متحف الأوهام الأول في مصر للترفيه و الخدع البصرية

شبكة عيون الإخبارية