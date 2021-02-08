أخبار عاجلة

لصيانة الفواصل.. غلق جزئي لكوبري البرنسيسة الجديد بطريق المنصورية 8 أيام -
حرب اليمن: عشرات القتلى والجرحى في معارك الشمال -
وقف أحد مساعدي الناطقة باسم بايدن عن العمل لتهديده صحافية -
فيروس كورونا لن يكون ناجعا لو لم يشمل الدول الفقيرة -
صحف لبنانية: الأزمة الحكومية تزداد قتامة في ظل التباعد بين عون والحريري -
ضبط عاطل بحوزته 10 كيلو من مخدر الحشيش بالغربية -
وزيرتا الهجرة والبيئة ومحافظ الغربية يطلقون حملة "صفط تراب البداية" -
للتعقيم والتطهير.. إيقاف محطة مياه الشرب في الطود بالأقصر -
27 مارس.. نظر دعوى إلزام وزارة الصحة بإتاحة تطعيمات كورونا لجميع المواطنين مجانا -
سقوط اثنين من العناصر الإجرامية أداروا وكرا لتجارة الهيروين البانجو بدمياط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

إغلاق مزلقان ديروط في أسيوط بسبب أعمال التطوير

Print
إغلاق مزلقان ديروط في أسيوط بسبب أعمال التطوير إغلاق مزلقان ديروط في أسيوط بسبب أعمال التطوير

مصراوي Masrawy

12:45 م الإثنين 08 فبراير 2021

أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط بمحافظة أسيوط، اليوم الإثنين، غلق مزلقان ديروط المحطة "كم313/400" وذلك لأعمال تطوير وتوسعة المزلقان.

وقالت الوحدة المحلية، إنه بناءً على الإشارة الواردة من الإدارة المركزية بالهيئة القومية لسكك حديد ، بأعمال تطوير مزلقان بلوك 2 ديروط ضمن مشروع تحديث نظم الإشارات "بني سويف - أسيوط" وبدء أعمال توسعة وتطوير وتسوية وإعادة رصف المداخل والمخارج للمزلقان، تمهيدًا لافتتاح برج إشارات المزلقان يوم 15 فبراير الجاري.

وأوضحت الوحدة المحلية لمركز ديروط، أن الطرق البديلة هي مزلقان الجرف البحري ونفق القرشية ومزلقان القرشية ومزلقان الرياح القبلي.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ممشى أهل مصر على نهر النيل مجانا لكل المصريين

ممشى أهل مصر على نهر النيل مجانا لكل المصريين

متحف الأوهام الأول في مصر للترفيه و الخدع البصرية

متحف الأوهام الأول في مصر للترفيه و الخدع البصرية

الخارجية المصرية: لم نلتفت لتصريحات تركيا أو نعطها وزنًا.. ونقيم موقف الدوحة

الخارجية المصرية: لم نلتفت لتصريحات تركيا أو نعطها وزنًا.. ونقيم موقف الدوحة

متحف الأوهام الأول في مصر للترفيه و الخدع البصرية

متحف الأوهام الأول في مصر للترفيه و الخدع البصرية

شبكة عيون الإخبارية