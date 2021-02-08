إغلاق مزلقان ديروط في أسيوط بسبب أعمال التطوير

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أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط بمحافظة أسيوط، اليوم الإثنين، غلق مزلقان ديروط المحطة "كم313/400" وذلك لأعمال تطوير وتوسعة المزلقان.

وقالت الوحدة المحلية، إنه بناءً على الإشارة الواردة من الإدارة المركزية بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، بأعمال تطوير مزلقان بلوك 2 ديروط ضمن مشروع تحديث نظم الإشارات "بني سويف - أسيوط" وبدء أعمال توسعة وتطوير وتسوية وإعادة رصف المداخل والمخارج للمزلقان، تمهيدًا لافتتاح برج إشارات المزلقان يوم 15 فبراير الجاري.

وأوضحت الوحدة المحلية لمركز ديروط، أن الطرق البديلة هي مزلقان الجرف البحري ونفق القرشية ومزلقان القرشية ومزلقان الرياح القبلي.