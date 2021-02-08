صور.. وزير الزراعة ومحافظ الفيوم يتفقدان معصرة الزيتون ومزرعة الشتلات بكوم أوشيم

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الفيوم – حسين فتحى:

تفقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، معصرة الزيتون، ومزارع إنتاج الشتلات بمنطقة كوم أوشيم.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور ممدوح السباعي مدير قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة، والدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، والمهندس أحمد عبد المنعم مدير المشروع.

وذكر الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن زيارة وزير الزراعة ومحافظ الفيوم لمزرعة كوم أوشيم ومعصرة إنتاج الزيتون تأتى ضمن جولة ميدانية لعدد من المشروعات الزراعية ذات الإنتاجية، بمركزي طامية وإطسا، لمتابعة سير العمل بهذه المشروعات والوقوف على خطط تطوير الأداء وزيادة الإنتاجية.

وأضاف التونى ، أن زيارة وزير الزراعة شملت تفقد مراحل العمل بمعصرة الزيتون التابعة لقطاع الانتاج بوزارة الزراعة والمقامة على مساحة فدانين، منحة إسبانية، بدأت العمل عام 2000 وتبلغ طاقتها الإنتاجية 1.5 طن / ساعة، بمتوسط إنتاج سنوي من 5 - 6 طن من زيت الزيتون، كما تفقد الوزير مزرعة إنتاج الشتلات بكوم أوشيم المقامة على مساحة 325 فداناً، وأكد وزير الزراعة على ضرورة الاستغلال الأمثل لكافة الأصول التابعة للدولة، مشيراً إلى أن مقياس كفاءتها هو مدى تحقيقها عائدا اقتصاديا.

كما شدد الوزير على ضرورة استغلال كافة المساحات الخالية بمزرعة إنتاج الشتلات، ووضع خطة شاملة لرفع كفاءة المزرعة بشكل كامل لتحقيق أكبر عائد اقتصادي منها.

وقال وزير الزراعة إن توجيهات رئيس مجلس الوزراء تؤكد على ضرورة دعم صناعة الزيوت، من خلال زيادة الصناعات المرتبطة بالزيوت، وتشجيع الفلاحين على التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية مثل الزيتون وفول الصويا وعباد الشمس وغيرها، بهدف تقليل الفجوة فى استيراد الزيوت، مؤكدا أنه سيتم إعادة النظر خلال الفترة المقبلة في الأصول التي لا تحقق عائد اقتصادي، وإدارة ورفع كفاءة الأصول واستغلال كل شبر في تحقيق عوائد اقتصادية للدولة.

وأكد محافظ الفيوم على حرص المحافظة على رفع كفاءة المشروعات التابعة للدولة وإعادة الحياة للمشروعات المتعثرة، لتعظيم موارد الدولة والإسهام فى خلق فرص العمل ودفع عجلة الاقتصاد والتنمية.