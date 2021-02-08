نتنياهو يمثل أمام محكمة في القدس مرتديا كمامة سوداء

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مصراوي Masrawy

القدس- (د ب أ):

مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مرتديا كمامة سوداء اليوم الاثنين أمام المحكمة المركزية في القدس، لفترة وجيزة، مع استئناف محاكمته في اتهامات بالفساد.

وبينما طلب نتنياهو من أنصاره عدم التجمع أمام المحكمة حتى لا تحدث إصابات بفيروس كورونا، تجمع محتجون مناهضون لنتنياهو أمام المحكمة.

وظهر نتنياهو مرتديا كمامة سوداء، ومثل لفترة وجيزة قبل أن يغادر، تاركا محاميه لمواصلة الجلسة بدونه.

وتستمع لجنة من ثلاثة قضاة، برئاسة القاضية ريفكا فريدمان فيلدمان، إلى محامي الدفاع يردون لأول مرة على لائحة الاتهام المنسوبة إلى رئيس الوزراء البالغ من العمر 71 عاما، وهو أول رئيس وزراء في تاريخ إسرائيل يحاكم خلال توليه منصبه.

وهذه هي المرة الثانية التي يمثل فيها نتنياهو أمام المحكمة. وكانت أول مرة في أيار/مايو الماضي، عند تلاوة لائحة الاتهام المنسوبة إليه.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا منفصلة.

وكان من المقرر مبدئيًا عقد جلسة اليوم الاثنين في يناير الماضي، لكن تم تأجيلها بسبب إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا التي تم تخفيفها أمس الأحد.

تأتي جلسة اليوم قبل أسابيع من انتخابات عامة ستشهدها إسرائيل. ورغم المحاكمة، يواصل حزب "ليكود" اليميني بزعامة نتنياهو التقدم في استطلاعات الرأي. كما أن الاستطلاعات تظهر أنه سيكافح لتشكيل حكومة ائتلافية لديها أغلبية.