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وزير يصل المنيا لافتتاح 3 مراكز خدمة مطورة

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وزير التموين يصل المنيا لافتتاح 3 مراكز خدمة مطورة وزير يصل المنيا لافتتاح 3 مراكز خدمة مطورة

مصراوي Masrawy

12:35 م الإثنين 08 فبراير 2021

المنيا - محمد النادي:

وصل الدكتور على المصيلحى وزير والتجارة الداخلية، محافظة المنيا، اليوم الإثنين؛ لافتتاح 3 مراكز خدمة مطورة بمراكز "سمالوط، وبني مزار، ومطاي"، كما يجري الوزير جولة تفقدية بعدد من المنشآت ومراكز الخدمات التموينية.

واستقبل الوزير داخل ديوان عام المحافظة، اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، والمهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، والعقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا ، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ بالمحافظة وقيادات وزارة التموين.

وقال وكيل وزارة التموين، إنه يجرى الانتهاء من تطوير 16 مركز خدمة مطور على مستوى المحافظة، وذلك ضمن خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير مكاتب التموين وتحويلها لمراكز خدمة متميزة وفقا للتكنولوجيا الحديثة وذلك للتيسير على المواطنين وتقديم أفضل خدمات لهم.

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