انطلاق مبادرة "اكتسب مهاراتك" في 95 مدرسة ومركز شباب بالبحيرة

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مصراوي Masrawy

البحيرة - أحمد نصرة:

افتتحت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، اليوم الإثنين، تدريبات مشروع مشواري "مشورة مهنية" ضمن مبادرة "اكتسب مهاراتك" بمركز شباب مدينة الحرية بدمنهور.

تنفذ المبادرة بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة، ومنظمة اليونيسيف، و تستهدف إكساب الشباب الذين يتلقون تعليمهم بجامعات خارج المحافظة، مهارات اكتشاف الذات والتخطيط للمستقبل، وريادة الأعمال لتأهيلهم لسوق العمل وزيادة فرصهم في الحصول على الوظيفة اللائقة بهم.

وصرح الدكتور إبراهيم خضر، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة إلى أنه تقرر مد المبادرة 4 شهور لتصبح المدة الإجمالية للمبادرة 8 شهور في 95 مركز شباب ومدرسة على مستوى المحافظة.