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مصرع عامل وإصابة 3 آخرين في انهيار سور مصنع بالعاشر من رمضان

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مصرع عامل وإصابة 3 آخرين في انهيار سور مصنع بالعاشر من رمضان مصرع عامل وإصابة 3 آخرين في انهيار سور مصنع بالعاشر من رمضان

مصراوي Masrawy

12:29 م الإثنين 08 فبراير 2021

الشرقية – فاطمة الديب:

لفظ عامل أنفاسه الأخيرة، متأثرا بإصابته، بعد انهيار سور المصنع الذي يعمل به عليه و3 من زملائه، بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، مما أدى لوفاته في الحال وإصابة زملائه بكدمات وجروح، وجرى نقلهم جميعًا لمستشفى خاص ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بوقوع سور على عدد من العمال داخل مصنع نسيج خلف نقطة المصانع، التابع لدائرة قسم أول العاشر من رمضان، وذلك أثناء القيام بأعمال إنشائية إنهار سور داخل المصنع، أسفر عن مصرع عامل وإصابة 3 آخرين تم نقل الجثة للمشرحة والمصابين لمستشفى خاص لإسعافهم، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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