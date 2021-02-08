أخبار عاجلة

لصيانة الفواصل.. غلق جزئي لكوبري البرنسيسة الجديد بطريق المنصورية 8 أيام -
حرب اليمن: عشرات القتلى والجرحى في معارك الشمال -
وقف أحد مساعدي الناطقة باسم بايدن عن العمل لتهديده صحافية -
فيروس كورونا لن يكون ناجعا لو لم يشمل الدول الفقيرة -
صحف لبنانية: الأزمة الحكومية تزداد قتامة في ظل التباعد بين عون والحريري -
ضبط عاطل بحوزته 10 كيلو من مخدر الحشيش بالغربية -
وزيرتا الهجرة والبيئة ومحافظ الغربية يطلقون حملة "صفط تراب البداية" -
للتعقيم والتطهير.. إيقاف محطة مياه الشرب في الطود بالأقصر -
27 مارس.. نظر دعوى إلزام وزارة الصحة بإتاحة تطعيمات كورونا لجميع المواطنين مجانا -
سقوط اثنين من العناصر الإجرامية أداروا وكرا لتجارة الهيروين البانجو بدمياط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

مستشفيات بولاية واشنطن تكتشف أقنعة تنفس اصطناعى مقلدة

Print
مستشفيات بولاية واشنطن تكتشف أقنعة تنفس اصطناعى مقلدة مستشفيات بولاية واشنطن تكتشف أقنعة تنفس اصطناعى مقلدة

مصراوي Masrawy

12:47 م الإثنين 08 فبراير 2021

واشنطن- (د ب أ):

علمت عشرات المستشفيات في ولاية واشنطن أن أقنعة تنفس طبية من طراز "إن 95"، والتي تستخدم على نطاق واسع للوقاية من حاليا، يعتقد أنه تم شراؤها من شركة "إم 3" هي مقلدة، ولم تصنعها الشركة.

وذكرت صحيفة "سياتل تايمز" اليوم الاثنين أنه بعد تلقي إشعار من شركة "3 إم" حول احتمال أن تكون بعض الأقنعة مزيفة، نبهت جمعية مستشفيات ولاية واشنطن يوم الجمعة مستشفيات الولاية وطلبت منها سحب الأقنعة التي يحتمل أنها مزيفة من إمداداتها.

وطلبت جمعية مستشفيات ولاية واشنطن من 115 مستشفى في الولاية فرز إمدادات الأقنعة وتم إرسال العديد منها لشركة 3 إم لفحصها . وفي نهاية هذا الأسبوع، أكدت الشركة أن بعض الأقنعة كان مزيفا.

وقال مسؤولو جمعية مستشفيات ولاية واشنطن إنهم غير متأكدين من كيفية اكتشاف شركة "3 إم" للتزييف في الأصل. ولم يتضح مصدر الأقنعة أو عدد الأقنعة المزيفة، لأن المستشفيات في جميع أنحاء الولاية لا تزال ترسل عينات للفحص.

وقالت كاسي سوير، الرئيسة والمديرة التنفيذية لجمعية مستشفيات ولاية واشنطن، إن المشكلة تؤثر على توريد ما بين مئات الآلاف إلى أكثر من مليون قناع إن 95.

وأشارت إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الأقنعة المزيفة أقل أمانا من تلك التي تصنعها 3 إم.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
فيروس كورونا لن يكون ناجعا لو لم يشمل الدول الفقيرة

فيروس كورونا لن يكون ناجعا لو لم يشمل الدول الفقيرة

ممشى أهل مصر على نهر النيل مجانا لكل المصريين

ممشى أهل مصر على نهر النيل مجانا لكل المصريين

العلماء يحدّدون: هذا هو "السوبر ناقل" لعدوى فيروس كورونا

العلماء يحدّدون: هذا هو "السوبر ناقل" لعدوى فيروس كورونا

متحف الأوهام الأول في مصر للترفيه و الخدع البصرية

متحف الأوهام الأول في مصر للترفيه و الخدع البصرية

شبكة عيون الإخبارية