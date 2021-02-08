مستشفيات بولاية واشنطن تكتشف أقنعة تنفس اصطناعى مقلدة

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واشنطن- (د ب أ):

علمت عشرات المستشفيات في ولاية واشنطن أن أقنعة تنفس طبية من طراز "إن 95"، والتي تستخدم على نطاق واسع للوقاية من فيروس كورونا حاليا، يعتقد أنه تم شراؤها من شركة "إم 3" هي مقلدة، ولم تصنعها الشركة.

وذكرت صحيفة "سياتل تايمز" اليوم الاثنين أنه بعد تلقي إشعار من شركة "3 إم" حول احتمال أن تكون بعض الأقنعة مزيفة، نبهت جمعية مستشفيات ولاية واشنطن يوم الجمعة مستشفيات الولاية وطلبت منها سحب الأقنعة التي يحتمل أنها مزيفة من إمداداتها.

وطلبت جمعية مستشفيات ولاية واشنطن من 115 مستشفى في الولاية فرز إمدادات الأقنعة وتم إرسال العديد منها لشركة 3 إم لفحصها . وفي نهاية هذا الأسبوع، أكدت الشركة أن بعض الأقنعة كان مزيفا.

وقال مسؤولو جمعية مستشفيات ولاية واشنطن إنهم غير متأكدين من كيفية اكتشاف شركة "3 إم" للتزييف في الأصل. ولم يتضح مصدر الأقنعة أو عدد الأقنعة المزيفة، لأن المستشفيات في جميع أنحاء الولاية لا تزال ترسل عينات للفحص.

وقالت كاسي سوير، الرئيسة والمديرة التنفيذية لجمعية مستشفيات ولاية واشنطن، إن المشكلة تؤثر على توريد ما بين مئات الآلاف إلى أكثر من مليون قناع إن 95.

وأشارت إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الأقنعة المزيفة أقل أمانا من تلك التي تصنعها 3 إم.